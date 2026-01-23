Logo
Стевандић: Одлука Уставног суда БиХ о Влади Српске - пуцањ у празно

Извор:

СРНА

23.01.2026

16:55

Фото: АТВ/Бранко Јовић

Предсједник Народне скупштине Ненад Стевандић изјавио је да не постоје никакве правне посљедице за Српску након одлуке крњег Уставног суда БиХ о неуставности бившег сазива Владе Републике Српске.

"Најновија одлука је заправо пуцањ у празно", рекао је Стевандић Срни.

Међутим, додао је, постоје етичке посљедице које се односе на овај суд који се том одлуком сврстава на једну страну.

"Они су нас обавијестили да је 31. децембра завршена 2025. година и да она није пренесена у 2026. тако да не постоје никакве посљедице одлуке овог суда по Српску", истакао је Стевандић.

Он је додао да искуство учи да никада не треба вјеровати етичкој професионалности, стручности и правничкој досљедности те правосудне инстанце, јер је јасно да се у БиХ не воде никакве правне битке нити чува уставни поредак, већ се раде ствари на ивици пакости према Српској.

"Ово је сврставање на једну страну у БиХ, иако Уставни суд треба да служи свим народима, а никако да се сврстава на једну страну због чега не постоји политичка будућност за неку врсту политичкој јединства у БиХ", појаснио је Стевандић.

Ненад Стевандић

Република Српска

Уставни суд БиХ

