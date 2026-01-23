Logo
Кошарац: Институцијама БиХ смета капацитет, суверенитет и кредибилна политика Српске

СРНА

23.01.2026

16:48

Кошарац: Институцијама БиХ смета капацитет, суверенитет и кредибилна политика Српске
Фото: Уступљена фотографија

Уставни суд БиХ је политички сервис неколицине амбасадора западних земаља и Сарајева, и институције БиХ имају проблем са капацитетом, суверенитетом и кредибилним политикама Републике Српске, рекао је Срни замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац.

Кошарац је истакао да, посљедња одлука крњег Уставног суда БиХ да прогласи претходни сазив Владе Републике Српске "неуставним", не доприноси ничему, те да тај суд сам себе доводи у дискутабилну позицију, јер је кроз правилник донесена одлука да се може одлучивати без српског народа.

"Сваки пут по правилу крњи Уставни суд доноси одлуке против Републике Српске. Ми смо свјесни чињенице да у Сарајеву институције БиХ раде против интереса Републике Српске, њених институција и интереса српског народа", нагласио је Кошарац.

Кошарац је напоменуо да су три конститутивна народа и два ентитета темељ БиХ, а да Уставни суд БиХ, који би требао да штити Устав и уставност, поступа противуставно.

"То је потпуно јасно и то нас неће обесхрабрити. Све институције БиХ имају проблем са капацитетом и суверенитетом и кредибилним политикама Републике Српске. Ми ћемо наставити бавити се одговорном политиком која значи стабилности и развој Републике Српске", поручио је Кошарац.

Он је навео да институције БиХ, по сваку цијену, желе да оспоре Републику Српску, њен значај и њен капацитет.

"Оваква одлука Уставног суда је очекивана из аспекта њихове потребе да направе додатни проблем Републици Српској, али прије свега, неоснована и неутемељена", рекао је Кошарац.

Кошарац је поновио да је то само доказ да, као и кроз понављање избора на појединим бирачким мјестима у Републици Српској, неколицина амбасадора управља институцијама БиХ и желе да обезглаве Републику Српску и њене институције.

"Ми смо свјесни тога и окупљени смо око политике предсједника Милорада Додика и базично ћемо радити на имплементацији наших националних интереса и циљева и нећемо се освртати на аномалије институција БиХ и одлуке тих институција уперених против Републике Српске", закључио је Кошарац.

Уставни суд БиХ

Влада Републике Српске

