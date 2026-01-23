Којић: Одлука крњег Уставног суда нема никакву правну снагу у Српској

Извор:
23.01.2026
Одлука крњег Уставног суда БиХ у вези са претходним сазивом Владе Републике Српске у Српској нема апсолутно никакву правну снагу, нити правно дејство, изјавио је Срни посланик СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Милорад Којић.
Којић је рекао да је одлука о именовању нове Владе Републике Српске већ објављена у "Службеном гласнику" и нови министри данас преузимају дужности.
Он је напоменуо да се и овај пут показало да руководство Републике Српске има адекватан одговор, те поновио да Уставни суд БиХ није ни имао надлежност да одлучује о овој апелацији, већ се требао прогласити ненадлежним.
