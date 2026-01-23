Logo
Којић: Одлука крњег Уставног суда нема никакву правну снагу у Српској

Извор:

СРНА

23.01.2026

16:52

Фото: АТВ

Одлука крњег Уставног суда БиХ у вези са претходним сазивом Владе Републике Српске у Српској нема апсолутно никакву правну снагу, нити правно дејство, изјавио је Срни посланик СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Милорад Којић.

Којић је рекао да је одлука о именовању нове Владе Републике Српске већ објављена у "Службеном гласнику" и нови министри данас преузимају дужности.

Он је напоменуо да се и овај пут показало да руководство Републике Српске има адекватан одговор, те поновио да Уставни суд БиХ није ни имао надлежност да одлучује о овој апелацији, већ се требао прогласити ненадлежним.

Уставни суд БиХ

Република Српска

Крњи Уставни суд БиХ претходни сазив Владе Српске прогласио неуставним

"Њихова интенција заступања бошњачких интереса и стварања унитарне БиХ рушењем уставноправног поретка Републике Српске је нешто што је њихова основна пресумпција и мотив њиховог рада, не марећи што су при томе погазили, свако од њих, свој правни факултет и правничку струку", истакао је Којић поводом оцјене крњег Уставног суда БиХ да је претходни сазив Владе Републике Српске "неуставан".

Он је навео да се Уставни суд БиХ уназад неколико година претворио у неког ко је искључиво на првој линији рушења уставноправног поретка Републике Српске иако за то нема никакве надлежности.

Тагови:

Милорад Којић

Република Српска

Уставни суд БиХ

