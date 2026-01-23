Амиџић: Овакве одлуке нису право већ покушај да се утиче на изборну вољу народа у Српској

23.01.2026
16:51
Коментари:0
Генерални секретар СНСД-а, Срђан Амиџић, коментаришући најновију одлуку крњег Уставног суда БиХ, рекао је да овакве одлуке донесене без правног основа неколико дана пред изборе, нису право већ покушај да се утиче на изборну вољу народа у Републици Српској.
"Политичко Сарајево ни данас не одустаје од намјере да намеће ко ће водити Српску, прво предсједника, а сада и предсједника Владе. Народ у Републици Српској то неће дозволити, као што није дозволио ни раније, без обзира из ког суда такве одлуке долазе", рекао је Амиџић.
Како је навео, посебно је поражавајуће што за те планове имају савезнике у опозицији у Српској, "која све чешће наступа као опозиција Републици Српској, а не власти".
"За нас је воља народа закон и о томе не могу одлучивати политички центри ван Српске. Република Српска је стабилна, институције функционишу и коначну одлуку донијеће грађани на изборима", истакао је Амиџић.
