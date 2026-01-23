Logo
Large banner

Амиџић: Овакве одлуке нису право већ покушај да се утиче на изборну вољу народа у Српској

23.01.2026

16:51

Коментари:

0
Амиџић: Овакве одлуке нису право већ покушај да се утиче на изборну вољу народа у Српској
Фото: АТВ

Генерални секретар СНСД-а, Срђан Амиџић, коментаришући најновију одлуку крњег Уставног суда БиХ, рекао је да овакве одлуке донесене без правног основа неколико дана пред изборе, нису право већ покушај да се утиче на изборну вољу народа у Републици Српској.

"Политичко Сарајево ни данас не одустаје од намјере да намеће ко ће водити Српску, прво предсједника, а сада и предсједника Владе. Народ у Републици Српској то неће дозволити, као што није дозволио ни раније, без обзира из ког суда такве одлуке долазе", рекао је Амиџић.

Како је навео, посебно је поражавајуће што за те планове имају савезнике у опозицији у Српској, "која све чешће наступа као опозиција Републици Српској, а не власти".

"За нас је воља народа закон и о томе не могу одлучивати политички центри ван Српске. Република Српска је стабилна, институције функционишу и коначну одлуку донијеће грађани на изборима", истакао је Амиџић.

Подијели:

Тагови:

Срђан Амиџић

Уставни суд БиХ

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Кошарац: Институцијама БиХ смета капацитет, суверенитет и кредибилна политика Српске

Република Српска

Кошарац: Институцијама БиХ смета капацитет, суверенитет и кредибилна политика Српске

33 мин

0
Вулић: Одлуке Уставног суда БиХ немају ни правно ни уставно упориште

Република Српска

Вулић: Одлуке Уставног суда БиХ немају ни правно ни уставно упориште

37 мин

1
Министар правде Горан Селак

Република Српска

Селак: Уставни суд БиХ није надлежан – Република Српска има легалну и легитимну Владу

38 мин

1
Додик: Џаба им, док је Срба и СНСД-а, ми одлучујемо ко ће да нас представља

Република Српска

Додик: Џаба им, док је Срба и СНСД-а, ми одлучујемо ко ће да нас представља

53 мин

11

Више из рубрике

Кошарац: Институцијама БиХ смета капацитет, суверенитет и кредибилна политика Српске

Република Српска

Кошарац: Институцијама БиХ смета капацитет, суверенитет и кредибилна политика Српске

33 мин

0
Вулић: Одлуке Уставног суда БиХ немају ни правно ни уставно упориште

Република Српска

Вулић: Одлуке Уставног суда БиХ немају ни правно ни уставно упориште

37 мин

1
Министар правде Горан Селак

Република Српска

Селак: Уставни суд БиХ није надлежан – Република Српска има легалну и легитимну Владу

38 мин

1
Додик: Џаба им, док је Срба и СНСД-а, ми одлучујемо ко ће да нас представља

Република Српска

Додик: Џаба им, док је Срба и СНСД-а, ми одлучујемо ко ће да нас представља

53 мин

11

  • Најновије

  • Најчитаније

17

18

Милена Радуловић се први пут огласила након смрти Мике Алексића

17

17

Нермин Никшић завршио у болници

17

15

Огласила се Едита Арадиновић: Сви мисле да је открила пол бебе

17

13

Пленковић поручио Милановићу: Позив Трампа добио сам ја

17

12

Хитно оперисана Александра Младеновић!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner