Поповић: Уставни суд није надлежан, нема спорних одлука Владе

23.01.2026
17:35
Коментари:0
Уставни суд БиХ није надлежан да расправља о питањима о којима је данас донио одлуке, јер се ради о актима предсједника Републике Српске, а његова права и овлашћења евентуално се могу третирати пред Уставним судом Републике Српске.
Поручио је ово професор Уставног права, Витомир Поповић, те додао да ниједна одлука коју је Влада РС са Савом Минићем на челу не би смјела да буде спорна.
Коментаришући одлуке Уставног суда БиХ да Милорад Додик 23. августа 2025. није могао предложити мандатара за састав Владе РС која је конституисана 2. септембра 2025. јер је против Додика била на снази пресуда Суда БиХ од 12. јуна, као и одлука ЦИК БиХ да му одузме мандат предсједника Републике Српске, Поповић је за "Независне новине" подсјетио да Уставни суд БиХ овдје нема надлежност према Дејтонском мировном споразуму и Уставу БиХ.
"Апсолутно овдје нема надлежности Уставног суда БиХ. Ви све можете подвести под владавину права, али то је прича за широке народне масе. Ако евентуално постоји нека повреда, онда постоји повреда Устава Републике Српске и прописа и аката које је доносио предсједник Републике Српске а то је надлежност и Уставног суда РС, али никако Уставног суда БиХ, којем је тачно одређено шта може да одлучује, а овдје сигурно не може. То што он сада покушава широким тумачењем обухватити све, укључујући и то, као да гледа колико су јаја на пијаци, то је проблем друге врсте, и то оне политичке више него правне", наводи Поповић.
Истиче да је Уставни суд БиХ у образложењу само рекао да одлуке које је Влада РС донијела од 2. септембра 2025. до 18. јануара 2026. нису биле уставне, али да нису ништа рекли шта ће се даље дешавати у односу на акте који су донесени у том периоду.
"Једноставно Уставни суд мора да каже своју одлуку. Ова одлука сада дјелује деклараторно, а да ли ће дјеловати убудуће не може, јер нема више те Владе која је предмет оспоравања и процедура које су претходно биле. Ово је настојање Уставног суда БиХ да добије што више надлежности, да се претвори у врховни суд у једном дијелу, а у другом да дјелује као највиши чувар устава. У ствари, он овдје дјелује супротно Уставу БиХ и вјероватно ће Република Српска морати тиме да се позабави јер ово нема везе са правом", поручује Поповић.
На питање да ли одлука Уставног суда БиХ може имати посљедице по Републику Српску, Поповић одговара одрично.
"Не, зашто би имало посљедице од стране суда који ради супротно Уставу БиХ. На крају крајева ми нисмо ни видјели те одлуке, мора се видјети шта у њој пише, да ли то значи да се плате које су потписане из буџета морају враћати, дакле Уставни суд све то мора да каже. Али ако они мисле да на тај начин преобликују политичку структуру БиХ од тога нема ништа. То што је дошло у међувремену до повлачења ових неких закона, они ће опет настати да важе", казао је Поповић.
