Logo
Large banner

Поповић: Уставни суд није надлежан, нема спорних одлука Владе

23.01.2026

17:35

Коментари:

0
Поповић: Уставни суд није надлежан, нема спорних одлука Владе

Уставни суд БиХ није надлежан да расправља о питањима о којима је данас донио одлуке, јер се ради о актима предсједника Републике Српске, а његова права и овлашћења евентуално се могу третирати пред Уставним судом Републике Српске.

Поручио је ово професор Уставног права, Витомир Поповић, те додао да ниједна одлука коју је Влада РС са Савом Минићем на челу не би смјела да буде спорна.

Коментаришући одлуке Уставног суда БиХ да Милорад Додик 23. августа 2025. није могао предложити мандатара за састав Владе РС која је конституисана 2. септембра 2025. јер је против Додика била на снази пресуда Суда БиХ од 12. јуна, као и одлука ЦИК БиХ да му одузме мандат предсједника Републике Српске, Поповић је за "Независне новине" подсјетио да Уставни суд БиХ овдје нема надлежност према Дејтонском мировном споразуму и Уставу БиХ.

"Апсолутно овдје нема надлежности Уставног суда БиХ. Ви све можете подвести под владавину права, али то је прича за широке народне масе. Ако евентуално постоји нека повреда, онда постоји повреда Устава Републике Српске и прописа и аката које је доносио предсједник Републике Српске а то је надлежност и Уставног суда РС, али никако Уставног суда БиХ, којем је тачно одређено шта може да одлучује, а овдје сигурно не може. То што он сада покушава широким тумачењем обухватити све, укључујући и то, као да гледа колико су јаја на пијаци, то је проблем друге врсте, и то оне политичке више него правне", наводи Поповић.

Истиче да је Уставни суд БиХ у образложењу само рекао да одлуке које је Влада РС донијела од 2. септембра 2025. до 18. јануара 2026. нису биле уставне, али да нису ништа рекли шта ће се даље дешавати у односу на акте који су донесени у том периоду.

"Једноставно Уставни суд мора да каже своју одлуку. Ова одлука сада дјелује деклараторно, а да ли ће дјеловати убудуће не може, јер нема више те Владе која је предмет оспоравања и процедура које су претходно биле. Ово је настојање Уставног суда БиХ да добије што више надлежности, да се претвори у врховни суд у једном дијелу, а у другом да дјелује као највиши чувар устава. У ствари, он овдје дјелује супротно Уставу БиХ и вјероватно ће Република Српска морати тиме да се позабави јер ово нема везе са правом", поручује Поповић.

Нема посљедица

На питање да ли одлука Уставног суда БиХ може имати посљедице по Републику Српску, Поповић одговара одрично.

"Не, зашто би имало посљедице од стране суда који ради супротно Уставу БиХ. На крају крајева ми нисмо ни видјели те одлуке, мора се видјети шта у њој пише, да ли то значи да се плате које су потписане из буџета морају враћати, дакле Уставни суд све то мора да каже. Али ако они мисле да на тај начин преобликују политичку структуру БиХ од тога нема ништа. То што је дошло у међувремену до повлачења ових неких закона, они ће опет настати да важе", казао је Поповић.

Подијели:

Тагови:

Уставни суд БиХ

Влада Републике Српске

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Стевандић: Одлука Уставног суда БиХ о Влади Српске - пуцањ у празно

Република Српска

Стевандић: Одлука Уставног суда БиХ о Влади Српске - пуцањ у празно

4 ч

0
Мирослав Бојић

Република Српска

Бојић: Настављен "правни тероризам" који проводи Уставни суд БиХ без српских судија

4 ч

0
Којић: Одлука крњег Уставног суда нема никакву правну снагу у Српској

Република Српска

Којић: Одлука крњег Уставног суда нема никакву правну снагу у Српској

4 ч

0
Амиџић: Овакве одлуке нису право већ покушај да се утиче на изборну вољу народа у Српској

Република Српска

Амиџић: Овакве одлуке нису право већ покушај да се утиче на изборну вољу народа у Српској

4 ч

0

Више из рубрике

Стевандић: Одлука Уставног суда БиХ о Влади Српске - пуцањ у празно

Република Српска

Стевандић: Одлука Уставног суда БиХ о Влади Српске - пуцањ у празно

4 ч

0
Мирослав Бојић

Република Српска

Бојић: Настављен "правни тероризам" који проводи Уставни суд БиХ без српских судија

4 ч

0
Којић: Одлука крњег Уставног суда нема никакву правну снагу у Српској

Република Српска

Којић: Одлука крњег Уставног суда нема никакву правну снагу у Српској

4 ч

0
Амиџић: Овакве одлуке нису право већ покушај да се утиче на изборну вољу народа у Српској

Република Српска

Амиџић: Овакве одлуке нису право већ покушај да се утиче на изборну вољу народа у Српској

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

28

Опасније од пушења: Погледајте шта се дешава вашем тијелу након "вејпа"

21

26

Завршена прва рунда преговора Русије, Украјине и САД у Абу Дабију, огласио се Зеленски

21

22

Извучене двије лото шестице вриједне скоро 39.000 КМ

21

15

Лото резултати 7. коло: Извучени бројеви и Џокер комбинација

21

03

Огласила се Фет након пада на допинг тесту: Радим на томе да докажем своју невиност

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner