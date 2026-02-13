Највећи носач авиона на свијету испловио према Блиском истоку

13.02.2026
07:32
Коментари:0
Према Блиском истоку из Карипског мора испловио је највећи носач авиона на свијету, потврдила је у четвртак особа упозната с плановима, док предсједник САД Доналд Трамп разматра могуће војне потезе против Ирана.
Преусмјеравање носача Ју-ес-ес Џералд Р. Форд, о чему је прво извијестио Њујорк тајмс, значи да ће се у тој регији наћи два носача авиона са својим пратећим ратним бродовима, у тренутку када Трамп појачава притисак на Иран да пристане на договор о свом нуклеарном програму.
Носач авиона Ју-ес-ес Абрахам Линколн и три разарача наоружана навођеним ракетама стигли су на Блиски исток прије више од двије седмице.
Хроника
Дјевојци којој је ампутирана нога након трамвајске несреће, још увијек се боре за живот
Ријеч је о брзом заокрету за носач Форд, који је Трамп прошлог октобра послао из Средоземног мора у Карибе, док је администрација градила огромно војно присуство уочи изненадног упада прошлог мјесеца у којем је ухапшен тадашњи предсједник Венецуеле Николас Мадуро.
Овај потез чини се и у супротности с Трамповом стратегијом националне сигурности, која је нагласак стављала на западну хемисферу у односу на друге дијелове свијета.
Трамп је у четвртак упозорио Иран да би неуспјех да постигне договор с његовом администрацијом био "врло трауматичан". Иран и Сједињене Државе прошле седмице водиле су посредне преговоре у Оману.
"Претпостављам током наредног мјесеца, нешто тако. То би се требало брзо десити. Они би се требали врло брзо сложити", рекао је Трамп, одговарајући на питање о року за постизање договора с Ираном о његовом нуклеарном програму.
Хроника
Ово је младић из Брчког који је погинуо у стравичној трамвајској несрећи у Сарајеву
Трамп је почетком седмице у разговору за Axios рекао да разматра слање друге ударне групе носача авиона на Блиски исток.
Амерички предсједник у сриједу је водио дуге разговоре с израелским премијером Бењамином Нетанјахууом и казао да је инсистирао код израелског лидера да преговори с Ираном морају бити настављени. Нетанјаху позива администрацију да притисне Техеран да смањи свој балистички ракетни програм и оконча подршку милитантним групама попут Хамаса и Хезболах као дио сваког будућег споразума.
Носач Ју-ес-ес Форд кренуо је у мисију крајем јуна 2025. године, што значи да ће посада за двије седмице бити у осмом мјесецу распореда. Иако није јасно колико ће дуго брод остати на Блиском истоку, овај потез поставља посаду пред неуобичајено дугу мисију.
Свијет
5 ч0
Свијет
15 ч0
Свијет
15 ч0
Свијет
16 ч0
Најновије
Најчитаније
13
00
12
57
12
53
12
50
12
37
Тренутно на програму