Logo
Large banner

Епстин наручио скривене камере за кућу на Флориди, сакрио их у кутији за марамице

13.02.2026

07:13

Коментари:

0
Џефри Епстајн
Фото: Танјуг/U.S. Department of Justice via AP

Објављена је имејл преписка из 2014. године која показује да је осуђени сексуални преступник Џефри Епштајн замолио запосленог да инсталира скривене видео камере у његовој кући у Палм Бичу, Флорида.

Асистент је одговорио да планира да их сакрије у кутијама за марамице у кући. Имејлови су дио милиона докумената које је Министарство правде САД (DoJ) објавило прошлог мjесеца, пише SkyNews .

Камере скривене у кутијама за марамице

У имејлу од 5. фебруара 2014. године, Епштајн је написао сараднику: „Хајде да набавимо три скривене камере са детекцијом покрета, које снимају, хвала.“ Пет сати касније, добио је одговор: „Џефри, већ сам јуче купио двије камере са детекцијом покрета у продавници „Spy Store“ у Форт Лодердејлу, напунио их синоћ и тек учим каkо да их користим... Тренутно их инсталирам у кутије марамица „Kleenex“.

Џефри Епстајн

Свијет

Језива теорија о ријечи "упс", употребљавао је у посебним ситуацијама

Тим за податке и форензику Скај њуза прегледа више од хиљаду фрагментираних видео снимака које је објавило Министарство правде. Чини се да су многи од њих снимљени у Епстајновој канцеларији у његовом дому на Флориди.

Снимци из канцеларије

Један видео приказује мушкарца који личи на Епштајна како разговара са женама у соби. Други приказује жену како клечи поред њега. Скај њуз је саопштио да не може да потврди када је снимак са канцеларијске камере направљен.

Према полицијским документима, жртве су се плашиле да их тајно снимају. Ови имејлови и слике, који су анализирани, указују да је то заиста био случај. Све се дешава након што се америчка државна тужитељка Пам Бонди више пута сукобила са критичарима током дугог саслушања одбора почетком ове недjеље.

Критика Бонди

Бонди је у сриједу дала свој први свједочећи исказ под заклетвом откако су објављени Епштајнови досијеи, а саслушање се у једном тренутку претворило у свађу са демократама. Епштајнове преживеле жртве су је касније оптужиле за недостатак емпатије и човјечности, док критичари тврде да су, пошто нису сви документи објављени и многи су у великој мјери редиковани, неки моћни људи и даље заштићени.

Гислен Максвел

Свијет

Бонди: Надам се да ће Гислен Максвел умријети у затвору

Бонди, која као шефица Министарства правде на крају надгледа објављивање досијеа, бранила је начин на који је процес спроведен и рекла да јој је „дубоко жао због свега кроз шта је свака жртва прошла, посебно због тог чудовишта“.

Међутим, она је одбила да преузме личну одговорност за почетне пропусте у заштити идентитета појединачних жртава у објављеним документима, рекавши да је особље, под притиском, учинило све што је могло.

Подијели:

Тагови :

Џефри Епстајн

Епстајнови фајлови

Џефри Епстин

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Професор Дејвид Гелернтер

Свијет

Професор препоручио студенткињу Епстину: "Згодна мала плавуша"

1 д

0
Принц Ендру

Свијет

Епстинова жртва позива Бакингемску палату: „Истражите досијее Ендруа“

1 д

0
Афера Епстин и даље тресе: Британска полиција разматра истрагу о бившем принцу

Свијет

Афера Епстин и даље тресе: Британска полиција разматра истрагу о бившем принцу

1 д

0
Џефри Епстајн

Свијет

Забуна у вези с датумом Епстинове смрти: Грешка код куцања?

1 д

0

Више из рубрике

Маја Гебала

Свијет

Мало вјероватно да ће преживјети ноћ: Болне ријечи мајке мале Маје

15 ч

0
Доналд Трамп

Свијет

Трамп: План обнове Газе вриједан више милијарди долара

15 ч

0
Бивши радник вртића осуђен на 18 година због сексуалног злостављања дјеце

Свијет

Бивши радник вртића осуђен на 18 година због сексуалног злостављања дјеце

16 ч

0
Завршено: Повукла се америчка војска

Свијет

Завршено: Повукла се америчка војска

16 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

00

Додик: Слобода је највећа вриједност и дужни смо да је чувамо

12

57

Нова пријава против бизнисмена из Дубице, оштетио фирму за 2,4 милиона КМ

12

53

Влада Српске: Поводом Сретења у понедјељак нерадни дан

12

50

Возила смрскана: Судар камиона и два аутомобила на путу Добој-Дервента

12

37

Откривени случајеви афричке куге свиња

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner