Скандал у Хрватској! Докторка хитне помоћи снимљена како шмрче кокаин

Телеграф

13.02.2026

08:24

Фото: Unsplash

Хрватски медији објавили су шокантну причу о докторки хитне помоћи, за коју су прво добили информацију, а затим и фотографије на којима шмрче кокаин, пише портал Дневник.хр.

Потврда ове приче стигла је из неколико извора. Ријеч је о докторки која је прошле године изазвала хаос на бившем радном мјесту, када је назвала колеге у хитној и позвала их на интервенцију, за коју се испоставило да је непостојећа. За то никада није одговарала.

Њен надређени сада ће о информацијама да конзумира кокаин спровести истрагу. Оно што је у свему неспорно, наводи се, самој љекарки очито треба помоћ.

Светих Кира и Јована

Друштво

Славимо велике чудотворце, требало би да испоштујете овај обичај

Поруку и фотографије, додају, на којима се види да докторка конзумира кокаин, Провјерено је добило почетком фебруара.

Пријаву да 36-годишња љекарка хитне медицине ради под утицајем опијата добили су и њени надређени у Заводу за хитну медицину Загребачке жупаније. Када ју је Проверено покушало да контактира, затражила је годишњи, а тестирањима од стране специјалиста медицине рада још није подвргнута.

"Данас је она на двије седмице на годишњем одмору, међутим када се врати, односно прије почетка наставка рада, она ће бити упућена на ванредни љекарски преглед", који би требало да утврди њену способност за рад, објашњава директор жупанијског Завода за хитну медицину Даворин Гајник.

Фотографије можете да погледате ОВДЈЕ.

