Украјина обуставила испоруке нафте Мађарској из Русије

Извор:

СРНА

13.02.2026

09:43

Коментари:

0
Украјина обуставила испоруке нафте Мађарској из Русије

Украјина је обуставила испоруке нафте Мађарској из Русије путем нафтовода "Дружба" како би створила потешкоће мађарској Влади пред парламентарне изборе, изјавио је мађарски министар спољних послова Петер Сијарто.

"Овог пута желе да угрозе енергетску безбједност Мађарске", рекао је Сијарто у видео-снимку које је емитовао телевизијски канал М1 у вези са извјештајима у мађарским медијима о прекиду транспорта сирове нафте кроз нафтовод који пролази преко украјинске територије.

Према Сијартоовим ријечима, Зеленски је донио политичку одлуку да блокира обнављање испорука нафте Мађарској путем цјевовода "Дружба", иако је цјевовод технички потпуно спреман за обнављање испорука и нема техничких или технолошких разлога који спречавају поновно покретање.

"Зеленски очигледно вјерује да може довести актуелну Владу у тежак положај током предстојећих парламентарних избора тако што ће пореметити снабдијевање земље енергијом", оцијенио је Сијарто.

Сијарто је напоменуо да тиме украјинске власти ефикасно покушавају да подрже мађарску опозициону странку Тиса, која се такмичи са владајућом странком Фидес.

Он је поступке Кијева описао као грубо мијешање у изборе и истакао да ће чак и ако Украјина не дозволи обнављање испорука нафте Мађарској путем цјевовода "Дружба", Влада гарантовати безбједност снабдијевања енергијом за све потрошаче.

Парламентарни избори у Мађарској, који ће резултирати формирањем нове владе, заказани су за 12. април.

