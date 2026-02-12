Logo
"Сукоб у Украјини је на прекретници"

12.02.2026

09:56

Фото: Tanjug / AP / Russian Defense Ministry

Сукоб у Украјини је на прекретници због питања подршке кијевском режиму и подјела унутар Европске уније, изјавио је у интервјуу за РИА Новости Родион Мирошник, изасланик за злочине кијевског режима у руском Министарству спољних послова.

"Сада смо, можда, у одређеном преломном моменту, који је првенствено повезан са снабдијевањем и одржавањем несамосталног кијевског режима. Његова способност да опстане и настави крвопролиће директно зависи од подршке, прије свега, из Европе", рекао је Мирошник.

Он је напоменуо да је западни свијет тренутно подијељен, а наставак сукоба зависи од става најрадикалнијих "јастребова" ЕУ, Британије и "европске тројке" – који помажу Кијеву финансијски, војно и дипломатски.

Према његовим ријечима, војне акције треба посматрати као велику шаховску партију.

"Сваки корак прате узвратне акције. Трајање борбених дејстава зависи од способности страна да одговоре", закључио је Мирошник.

