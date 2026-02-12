Због украјинске сточне хране повукли из продаје 130.000 јаја и 100.000 пилића

12.02.2026
Случај се сматра једним од највећих инцидената везаних уз безбједност хране у Молдавији, а долази свега неколико седмица након што је та земља добила дозволу за извоз перадарских производа на тржиште ЕУ
Молдавски перадарски сектор нашао се у озбиљним проблемима након што је откривено да је сточна храна увезена из Украјине била контаминирана забрањеним антибиотиком метронидазолом. Због тога су власти из продаје повукле и уништиле готово 130.000 јаја, више од 100.000 грил пилића, као и неутврђене количине сточне хране, пише Агроинформ.
Случај се сматра једним од највећих инцидената везаних уз безбједност хране у Молдавији посљедњих година, а долази у посебно осјетљивом тренутку, свега неколико седмица након што је та земља добила дозволу за извоз перадарских производа на тржиште Европске уније.
Како је саопштила тамошња Национална агенција за безбједност хране (АНСА), загађење је откривено током рутинске инспекције, када је у производима утврђен повишен ниво метронидазола. Након тога услиједила је хитна акција повлачења производа с тржишта и њихово уништавање.
Осим јаја и готових производа од пилетине, заплијењена је и одређена количина сточне хране, за коју се сумња да је била извор контаминације.
Према службеним информацијама, ветеринарски инспектори АНСА-е провели су више од 17 додатних контрола у складиштима хране за животиње, клаоницама и фармама за производњу јаја. Током тих провјера успјели су идентификовати извор загађења, који је, према наводима агенције, повезан са сточном храном увезеном из Украјине.
Још увијек није познато јесу ли грађани Молдавије већ конзумирали дио спорних производа прије него што су повучени из продаје.
Локални портал Телеграф пренио је позив једне потрошачке групе која тврди да је АНСА била обавијештена о контаминацији још 22. децембра, но проблем је јавно признала тек 2. јануара, када је започела запљена и повлачење производа.
Потрошачи упозоравају да је могуће да је чак десет молдавских перадарских фарми куповало спорну сточну храну, док је АНСА наводно службено потврдила за само двије фарме код којих је проведена запљена.
Додатну забринутост изазвали су извјештаји локалних медија према којима су неке фарме повезане с овим случајем опскрбљивале тржиште путем државних конкурса, укључујући и испоруке за потребе њихове војске.
Метронидазол је антибиотик чија је употреба у узгоју перади у Европској унији забрањена још од 1990-их, док је Молдавија забрану увела 2011. године.
Стручњаци упозоравају како конзумација јаја и меса контаминираних метронидазолом може придонијети развоју отпорности на антибиотике, што дугорочно отежава лијечење инфекција код људи.
Осим тога, присутност остатака антибиотика може изазвати здравствене тегобе попут главобоље, мучнине, вртоглавице и пробавних сметњи, али и озбиљније посљедице, укључујући оштећење јетре и бубрега. Такођер се спомињу и алергијске реакције те могући неуротоксични учинци, због чега су овакви спојеви строго забрањени у производњи хране животињског поријекла.
АНСА је објавила да су заплијењени производи уништени на начин који искључује било какав ризик за јавно здравље. Умјесто класичног збрињавања отпада, јаја и месо обрађени су у биоплинском постројењу.
Агенција је притом нагласила да су производи од јаја који се тренутно налазе на молдавском тржишту сигурни за конзумацију.
Овај случај озбиљно је уздрмао тамошњу перадарску индустрију те се сматра једним од најтежих ветеринарско-здравствених инцидената у посљедњих неколико година.
Посебно је проблематично што се инцидент догодио непосредно након што је Молдавија добила зелено свјетло за извоз перадарских производа у Европску унију. У децембру 2025. Axedum је постала прва украјинска компанија коју је ЕУ службено признала као произвођача који испуњава европске стандарде за извоз перади.
Сада се намеће питање хоће ли овај случај угрозити повјерење европских партнера и довести до строжих контрола, не само домаће производње него и увозне сточне хране која може представљати озбиљан ризик за цијели прехрамбени ланац.
