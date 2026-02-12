Да ли ће Трамп на Параду побједе? Ево шта каже Кремљ

Извор:
СРНА
12.02.2026
08:12
Коментари:0
Портпарол Кремља Дмитриј Песков није искључио могућност да предсједник САД Доналд Трамп буде позван на прославу 81. годишњице побједе у Другом свјетском рату.
"За Трампа ћемо видјети, бар ћемо сазнати да ли ће моћи или не", рекао је Песков за руске медије.
Подсјетио је да је током прославе 80. годишњице био велики број страних гостију и да их је руски лидер Владимир Путин све примио, преноси Спутњик.
"Тешко ће бити да се сваке године понови исти број гостију, али Дан побједе смо увијек славили, славимо и славићемо. Наравно, биће и гостију из иностранства – лидери ЗНД", рекао је Пексов.
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
10
36
10
28
10
18
10
15
10
01
Тренутно на програму