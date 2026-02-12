Обавјештајци тврде да би она могла бити прва жена на челу Сјеверне Кореје

Извор:
12.02.2026
Јужнокорејски посланици су у четвртак објавили да, према извјештају Националне обавјештајне службе (НИС), сјевернокорејски лидер Ким Џонг-ун предузима кораке да учврсти позицију своје кћерке Ким Џу-е (Kim Ju-ae) као насљеднице и да она већ учествује у креирању политике.
Национална обавјештајна служба Јужне Кореје (НИС) најавила је да ће помно пратити хоће ли Ким Џу-е, за коју се вјерује да има између 12 и 14 година, присуствовати предстојећем састанку владајуће Радничке партије, као и начин на који ће бити представљена, укључујући могуће преузимање службене титуле, навели су посланици. У прошлости је НИС описивао Ким Џу-е као особу која се припрема за насљедницу, али је сада кориштен израз да је „у фази интерно именоване насљеднице“, рекао је посланик Ли Сеонг-квеун (Lee Seong-kweun) новинарима након затвореног брифинга НИС-а.
Ким Џу-е се све чешће појављује у државним медијима Сјеверне Кореје док прати оца током теренских обилазака, укључујући инспекције пројеката наоружања, што је изазвало спекулације аналитичара да се припрема за улогу лидера четврте генерације земље. Према процјени НИС-а, улога коју је преузела током јавних догађаја указује на то да већ доприноси обликовању политике и да се према њој поступа као према де факто другом највишем лидеру, рекли су Ли и још један посланик, Парк Сун-вон (Park Sun-won).
Сјеверна Кореја је објавила да ће Радничка партија крајем фебруара одржати инаугурациони састанак деветог Конгреса, догађај за који аналитичари сматрају да ће открити главне програмске циљеве за наредне године у областима економије, спољне политике и одбране. Лидер Ким Џонг-ун, према ријечима Парка и Лија, усмјерава развој великог подморничког пловила за које се вјерује да може носити до 10 балистичких ракета лансираних са подморнице (SLBM), а које, с обзиром на депласман од 8.700 тона, може бити дизајнирано да буде покретано нуклеарним реактором.
