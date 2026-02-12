Туча у парламенту Турске, посланици насрнули једни на друге

Извор:
Радио Сарајево
12.02.2026
07:13
Коментари:0
У турском парламенту у Анкари данас, 11. фебруара, избила је физичка туча између посланика владајуће странке и опозиције, а снимци инцидента убрзо су се проширили друштвеним мрежама.
До сукоба је дошло током расправе о именовању новог министра правосуђа. Предсједник Реџеп Тајип Ердоган именовао је досадашњег истанбулског главног државног тужиоца Акина Гурлека на чело Министарства правосуђа у оквиру реконструкције владе.
Опозициони посланици покушали су да спријече његово полагање заклетве, тврдећи да је ријеч о политички пристрасној особи.
На снимцима који круже друштвеним мрежама види се како посланици вичу једни на друге и гурају се, а у једном тренутку долази и до размјене удараца. Ситуација је ескалирала у року од неколико минута, док су други посланици покушавали да раздвоје сукобљене стране.
WILD FOOTAGE 🔴— Open Source Intel (@Osint613) February 11, 2026
Turkish parliament got really crazy today as officals started throwing punches at eachother pic.twitter.com/am7D9IVnga
Гурлек је као истанбулски главни тужилац водио процесе против више чланова опозиционе Републиканске народне партије (Џе-Ејч-Пи). Опозиција те поступке годинама назива политички мотивисаним и тврди да се правосуђе користи као инструмент притиска.
Упркос хаосу у сали, Гурлек је касније ипак положио заклетву, окружен посланицима владајуће странке. Реконструкција владе донијела је и промјену у Министарству унутрашњих послова, гдје је именован Мустафа Чифтчи, досадашњи гувернер покрајине Ерзурум.
Политичке тензије у Турској додатно су порасле посљедњих година, посебно након хапшења истанбулског градоначелника Екрема Имамоглуа, којег многи сматрају најјачим Ердогановим супарником. Влада поручује да правосуђе дјелује независно, док опозиција тврди да је ријеч о системском обрачуну с политичким противницима.
Инцидент долази у осјетљивом политичком тренутку за Турску, која расправља о могућим уставним реформама и покушава да покрене мировни процес с Курдистанском радничком странком (Пе-Ка-Ка), с циљем окончања дуготрајног сукоба.
