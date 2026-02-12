Доносимо цијене са бањалучке "Тржнице"

Јабуке се могу купити по цијени од 2,5 до 3,5 КМ, док наранџе коштају између 3,5 и 4,5 КМ. Суве шљиве продају се по 11 до 12 КМ, а банане по 2,5 до 3,5 КМ. Бијело грожђе на тржници кошта од 8 до 9 КМ, а црно од 5 до 6 КМ. Купус је најјефтинији и кошта 1,5 КМ по килограму, док крушке износе од 4 до 5 КМ. Мрква је 2,5 до 3,5 КМ, парадајз 4 до 5 КМ, а паприка 4,5 до 5,5 КМ. Нар је доступан по цијени од 6,5 КМ, а пасуљ од 8 до 10 КМ.

Од поврћа, блитва кошта 6 КМ, краставац 3,5 до 4,5 КМ, целер и першун по 10 КМ, тиквица 6 КМ, карфиол 5 КМ, а лимун 4,5 КМ. Црвени лук се може купити од 2 до 3 КМ, кромпир 1,5 до 2 КМ, а бијели лук 14 до 17 КМ. Зелена салата је 5 до 6 КМ по килограму.

Од орашастих плодова, очишћени ораси коштају 21 до 22 КМ, љешник 25 КМ, суве смокве 18 КМ, а кестен од 6 до 7 КМ. Мандарине се могу купити по 3,5 КМ, а клементине по 3 КМ по килограму.

(Глас Српске)