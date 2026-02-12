Logo
Large banner

Доносимо цијене са бањалучке "Тржнице"

12.02.2026

08:32

Коментари:

0
Доносимо цијене са бањалучке "Тржнице"
Фото: АТВ

На бањалучкој тржници ове седмице цијене воћа и поврћа варирају у зависности од врсте и квалитета.

Јабуке се могу купити по цијени од 2,5 до 3,5 КМ, док наранџе коштају између 3,5 и 4,5 КМ. Суве шљиве продају се по 11 до 12 КМ, а банане по 2,5 до 3,5 КМ. Бијело грожђе на тржници кошта од 8 до 9 КМ, а црно од 5 до 6 КМ. Купус је најјефтинији и кошта 1,5 КМ по килограму, док крушке износе од 4 до 5 КМ. Мрква је 2,5 до 3,5 КМ, парадајз 4 до 5 КМ, а паприка 4,5 до 5,5 КМ. Нар је доступан по цијени од 6,5 КМ, а пасуљ од 8 до 10 КМ.

Од поврћа, блитва кошта 6 КМ, краставац 3,5 до 4,5 КМ, целер и першун по 10 КМ, тиквица 6 КМ, карфиол 5 КМ, а лимун 4,5 КМ. Црвени лук се може купити од 2 до 3 КМ, кромпир 1,5 до 2 КМ, а бијели лук 14 до 17 КМ. Зелена салата је 5 до 6 КМ по килограму.

Од орашастих плодова, очишћени ораси коштају 21 до 22 КМ, љешник 25 КМ, суве смокве 18 КМ, а кестен од 6 до 7 КМ. Мандарине се могу купити по 3,5 КМ, а клементине по 3 КМ по килограму.

(Глас Српске)

Подијели:

Таг :

Тржница Бањалука

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Како вратити обрисане поруке на Виберу: Једноставан трик за све телефоне

Савјети

Како вратити обрисане поруке на Виберу: Једноставан трик за све телефоне

2 ч

0
Nesanica telefon krevet

Здравље

Не спавате довољно? Стићи ће вас анксиозност, гојазност, слаб имунитет...

2 ч

0
Ко је убио посљедњег Гадафија?

Свијет

Ко је убио посљедњег Гадафија?

2 ч

0
Да ли ће Трамп на Параду побједе? Ево шта каже Кремљ

Свијет

Да ли ће Трамп на Параду побједе? Ево шта каже Кремљ

2 ч

0

Више из рубрике

Беба новорођенче

Друштво

У Српској рођено 18 беба

2 ч

0
Данас славимо три велика учитеља који су постали симбол јединства вјере

Друштво

Данас славимо три велика учитеља који су постали симбол јединства вјере

3 ч

0
У Теслићу Дан жалости након смрти дјевојчице Милице Малић

Друштво

У Теслићу Дан жалости након смрти дјевојчице Милице Малић

3 ч

0
Какво је стање у сектору мљекарства и пољопривреде?

Друштво

Какво је стање у сектору мљекарства и пољопривреде?

15 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

10

36

Украјинац избачен са Зимских олимпијских игара: Разлог је - кацига

10

28

Врло нездрав ваздух у Бањалуци

10

18

Радончић: Додик и Цвијановић на међународном плану декласирали двојац Бећировић-Конаковић

10

15

Акција "Блок": У Бањалуци ухапшен Давор Самарџија

10

01

Саво Кисјелица тврди да је пожар подметнут: Полиција и Тужилаштво упућују једни на друге

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner