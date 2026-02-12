У Српској рођено 18 беба

Извор:
12.02.2026
У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 18 беба, по девет дјечака и дјевојчица, речено је Срни у породилиштима.
По пет беба рођено је у Бањалуци и Бијељини, двије у Невесињу, а по једна у Добоју, Зворнику, Приједору, Фочи, Требињу и Градишци.
У Бањалуци и Бијељини рођена су три дјечака и по двије дјевојчице, у Невесињу дјечак и дјевојчица, у Добоју и Зворнику по један дјечак, а у Приједору, Фочи, Требињу и Невесињу по једна дјевојчица.
Порода није било у породилишту у Источном Сарајеву.
