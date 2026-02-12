Logo
Large banner

У Српској рођено 18 беба

Извор:

СРНА

12.02.2026

08:00

Коментари:

0
Беба новорођенче
Фото: kelvin agustinus/Pexels

У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 18 беба, по девет дјечака и дјевојчица, речено је Срни у породилиштима.

По пет беба рођено је у Бањалуци и Бијељини, двије у Невесињу, а по једна у Добоју, Зворнику, Приједору, Фочи, Требињу и Градишци.

У Бањалуци и Бијељини рођена су три дјечака и по двије дјевојчице, у Невесињу дјечак и дјевојчица, у Добоју и Зворнику по један дјечак, а у Приједору, Фочи, Требињу и Невесињу по једна дјевојчица.

Порода није било у породилишту у Источном Сарајеву.

Подијели:

Таг :

beba

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Данас славимо три велика учитеља који су постали симбол јединства вјере

Друштво

Данас славимо три велика учитеља који су постали симбол јединства вјере

3 ч

0
У Теслићу Дан жалости након смрти дјевојчице Милице Малић

Друштво

У Теслићу Дан жалости након смрти дјевојчице Милице Малић

3 ч

0
Какво је стање у сектору мљекарства и пољопривреде?

Друштво

Какво је стање у сектору мљекарства и пољопривреде?

15 ч

1
Директор РиТЕ са радницима

Друштво

Директор Новаковић са радницима који су подигли преврнути багер: Још једном слога побиједила

17 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

36

Украјинац избачен са Зимских олимпијских игара: Разлог је - кацига

10

28

Врло нездрав ваздух у Бањалуци

10

18

Радончић: Додик и Цвијановић на међународном плану декласирали двојац Бећировић-Конаковић

10

15

Акција "Блок": У Бањалуци ухапшен Давор Самарџија

10

01

Саво Кисјелица тврди да је пожар подметнут: Полиција и Тужилаштво упућују једни на друге

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner