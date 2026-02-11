Извор:
Какво је стање у сектору мљекарства и пољопривреде? Много је питања, а мало одговора, кажу у опозиционим редовима који су иницијатори ове теме која ће се на посебној сједници Народне скупштине наћи пред посланицима.
Предсједник удружења мљекара каже да није упознат са информацијом коју су народни посланици упутили Народној скупштини и да као удружење нису позвани на сједницу, али да очекују позив.
"Сматрамо да треба расправити о овом питању с обзиром да је ситуација на терену лоша и да се стање погоршава, шири се и на Федерацију, ова криза, редукције откупа су све извјесније и да би могло бити у већој мјери. Ми јесмо добили нека 2 фенинга по литру млијека, тражили смо 5, да смо задовољни нисмо али смо рекли да је то тренутни компромис гдје ми не желимо наставити активности бар док не прођу избори", рекао је предсједник удружења мљекара Републике Српске Милорад Арсенић.
У складу са договором са мљекарима, њима ће бити повећани подстицаји у овогодишњем правилнику, односно 30 фенинга за литар млијека и 500 КМ по грлу, поручила је ресорна министарка и додала да не види сврху одржавања сједнице.
"Ја сам прочитала иницијативу посланика који су захтјевали ту сједницу и оно што ми једино није јасно, од 11 захтјева, 6 се не односи апсолутно на пољопривреду, а осталих 5 захтјева су већ ријешени и дефинисани", казала је министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске Анђелка Кузмић.
Неке од ствари које су већ дефинисане, а налазе су у захтјевима су означавање производа који садрже бјеланчевине и масти осим млијечних и производа о реконституисаног млијека, пољопривредници имају своје представнике у преговарачком тиму са ЕУ, министарство је пружило подршку формирању произвођачких организација као што је Наша мљекара.
Посланици СДС-а су потписници захтјева да се одржи посебна сједница.
"Овај споразум су Влада и мљекари да добију неке 35 фенинга, а да смање капацитете предаје, то не поспјешује пољопривреду у Републици Српској", изјавио је посланик СДС-а у Народној скупштини Републике Српске Недељко Гламочак.
Коментаришући тврдње опозиције које се налазе у информацији, да институције штите увознички лоби, министар спољне трговине и економских односа у Савјету Министара је рекао да опозиција потпуно неутемељено износи одређене ставове и да би требало да знају да постоји уговор о слободној трговини.
"Господа је некада сједила у Савјету министара, па да ли су доносили заштитне мјере, да ли су икада покушали да покрену поступак адаптације одређених споразума, ми то јесмо и стално то радимо како би заштитили примарне произвођаче пољопривреде. Очигледно то је шпекулативно, то је политикантство и желе да изазову реакцију код пољопривредних произвођача", изјавио је министар спољне трговине и економских односа у Савјету министара БиХ Сташа Кошарац.
Остаје да видимо да ли ће доћи до расправе на тему о стању у сектору мљекарства, након што су посланици позиције већ наговијестили да неће гласати за дневни ред.
