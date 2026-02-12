Како вратити обрисане поруке на Виберу: Једноставан трик за све телефоне

Извор:
Курир
12.02.2026
08:26
Коментари:0
Да ли сте обрисали поруке на Вибер-у и желите да их вратите? Добра вијест је да постоји једноставан начин за враћање Вибер порука, а поступак функционише на свим телефонима, и на Андроид и на Ајфон уређајима. Потребно је само да сте раније укључили прављење резервне копије порука.
У наставку прочитајте детаљно упутство како да вратите обрисане поруке на Вибер-у корак по корак.
Како да проверите да ли имате Вибер бекуп
Прије него што покушате враћање порука, потребно је да провјерите да ли постоји сачувана резервна копија.
Отворите Вибер апликацију.
Идите на Подешавања.
Кликните на Налог.
Изаберите опцију Вибер Бакуп.
Ако користите Андроид телефон, бакуп се чува на Гугл Драјв налогу. Ако користите Ајфон , поруке се чувају на Ајклауд налогу. У овом делу можете видети датум последње сачуване копије.
Уколико бакуп постоји, пратите следеће кораке
Деинсталирајте Вибер апликацију са телефона.
Поново инсталирајте Вибер са Гугл Плеј продавнице или Еп Стори-а.
Пријавите се користећи исти број телефона.
Након верификације броја, појавиће се опција за враћање порука.
Кликните на Врати сада и сачекајте да се процес заврши.
Важно је да користите исти број телефона и исти Гугл или Ајклаудналог на којем је сачуван бацкуп.
Да ли је могуће вратити Вибер поруке без бакуп-а?
Многи корисници претражују како вратити Вибер поруке без резервне копије. Нажалост, ако претходно није направљен бакуп, поруке није могуће вратити. Вибер нема опцију чувања порука на својим серверима након брисања.
Како да укључите аутоматски Вибер бацкуп
Љубав и секс
Стручњаци упозоравају: Правило 24 сата није за све парове
Да бисте убудуће избегли губитак порука, препоручује се укључивање аутоматског прављења резервне копије.
Отворите Вибер.
Идите на Подешавања.
Кликните на Налог.
Изаберите Вибер Бакуп.
Укључите аутоматски бакупи изаберите колико често желите да се поруке чувају.
На овај начин ваше поруке, фотографије и видео записи биће безбедно сачувани.
Ево и детаљнијег упутства у зависности који уређај користите.
На Андроид телефону потребно је да отворите Вибер, затим одете на Подешавања, изаберете Налог и кликнете на Вибер Бакуп. Ту можете проверити да ли постоји сачувана копија на Гугл Драјв налогу. Након тога деинсталирајте и поново инсталирајте апликацију, пријавите се истим бројем телефона и изаберите опцију Врати сада како бисте повратили поруке.
Хуавеј АппГалери
Код Хуавеј телефона процедура је готово иста као на Андроид уређајима. Уђите у Вибер, отворите Подешавања, затим Налог и Вибер Бацкуп и проверите да ли је копија сачувана. Након поновне инсталације апликације и пријаве истим бројем телефона, изаберите враћање порука из доступног бацкуп-а.
иОС уређаји
иОС бекап порука чува само на Ајклауд серверу. Ово значи да је процедура за поврат података једноставна, али исто тако значи и да није могуће пребацити поруке са Андроид уређаја на иОС и обратно.
У Вибер апликацији отворите Подешавања, затим Налог и Вибер Бацкуп, где можете проверити да ли постоји бацкуп на Ајклауд налогу. Када поново инсталирате Вибер и пријавите се истим бројем, апликација ће понудити опцију за враћање порука из резервне копије.
Наука и технологија
4 седм0
Наука и технологија
1 мј0
Економија
1 мј0
Друштво
2 мј0
Најновије
Најчитаније
10
36
10
28
10
18
10
15
10
01
Тренутно на програму