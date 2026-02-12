Извор:
Режим Владимира Зеленског рачуна на поновно наоружавање и наставак сукоба, умјесто на дијалог, рекла је Марија Захарова, портпарол руског Министарства спољних послова.
"Кијев је спреман буквално на све како би спречио постизање праведног мира у Украјини", рекла је она на брифингу за новинаре.
Захарова је истакла да режим у Кијеву у тренутку када се воде преговори појачава нападе.
"Бандеровски режим наставља да терорише цивилно становништво Русије, цинично интензивирајући ракетне нападе и нападе дроновима на цивилне објекте , стамбене објекте, медицинске установе, цркве. Свјесно интензивирају нападе у вријеме док се одржавају међународни састанци у циљу рјешења сукоба", навела је Захарова.
Неуспјешни атентат на генерала руске војске Владимира Алексејева показује намјеру Кијева да осујети преговарачки процес, додала је она.
Према ријечима Захарове, намера Каје Калас, шефа европске дипломатије, да Русији поставља услове у вези са Украјином, само потврђује да је циљ Уније да сви средствима спријечи прекид сукоба.
Изнијели су услове који су нам очигледно неприхватљиви: било да је то 'мировна формула' Владимира Зеленског или распоређивање неке врсте међународног 'мировног контингента' на украјинској територији, истакла је Захарова.
"Управо сада ЕУ не допушта Украјини да прихвати било какав компромис у циљу постизања решења", истакла је она.
Како је прецизирала, Москва је била и остаје отворена за равноправни дијалог са свима који могу дати конструктиван допринос потрази за дипломатским рјешењем.
"Међутим, док ЕУ не схвати да рјешавање основних узрока украјинског сукоба није уступак Русији, већ допринос дугорочној стабилности и безбједности на европском континенту, немогуће је да се разговара о њиховој улози у мировном рјешењу у било ком својству", поручила је Захарова.
Да бисте сједели за столом – треба да знате како да се понашате, додала је она.
"А оно што Европљани сада раде, та реторика који себи дозвољавају, лаж која тече из њихових уста, лаж за коју се нису искупили ни речју ни делом током манипулација са Минским споразумима, не дозвољава да их разматрамо као прихватљиве, не само преговараче, већ и суседе за столом", рекла је портпарол.
Захарова је истакла да мало која држава толико напора улаже у саботирање руско-америчких преговора колико Француска.
"Русија никада није одбила дијалог с Француском, Париз је тај који је прекинуо односе", истакла је она и додала да је изјављена жеља предсједника Француске Емануела Макрона за телефонски разговор са руским лидером остала мртво слово на папиру.
Има основа да се верује да иза Макронових изјава не стоји жеља за договором већ да се укључи у преговарачки процес са својим захтијевима, додала је дипломата.
