Ко је убио посљедњег Гадафија?

Извор:
РТ Балкан
12.02.2026
08:16
Коментари:0
Бивши либијски министар информисања Муса Ибрахим изјавио је да су стране силе наредиле убиство Сејфа ел-Ислама Гадафија, сина покојног либијског лидера Моамера Гадафија.
Према наводима либијских медија, 53-годишњи Гадафи је убијен 3. фебруара, када су га напала четворица маскираних мушкараца. Како се наводи, надзорне камере у његовој резиденцији у граду Зинтану биле су онеспособљене прије напада.
Свијет
Откривено како је убијен син Гадафија: Обезбјеђење напустило кућу сат и по прије напада
Политичар је намјеравао да се кандидује за предсједника Либије, која је и даље подијељена између ривалских влада и коју погађа повремени грађански рат откако му је отац убијен у побуни коју је подржао НАТО 2011. године, преноси РТ интернешнел.
У интервјуу за РТ, Ибрахим је рекао да "без сумње Сејфа ел-Ислама Гадафија нису само убили неки либијски издајници, већ да је то био налог страних сила".
Бивши министар је одбио да прецизира које су то земље наводно организовале убиство Гадафијевог сина, али је наговијестио да би могле бити са Запада.
"Они знају да ако заиста буду имали изборе Сејф би побиједио. Дакле, прво су морали да га се ријеше, како би онда могли да натјерају либијске агенте страних сила да се окупе и формирају неку врсту владе која изгледа легитимно, изгледа демократски, али је то влада која само извршава наређења, жеље и хирове западних сила", рекао је.
Свијет
Огласило се Тужилаштво о убиству Гадафијевог сина
Према његовим ријечима, све фракције које се боре за контролу у Либији "припадају једној или другој страној сили", док је Гадафијев син био "једини који је остао независан, који је вјеровао у јединство и суверенитет земље".
Британски новинар Афшин Ратанси рекао је за РТ да су, према његовим изворима, британске и француске обавјештајне службе биле умијешане у убиство Сејфа ел-Ислама Гадафија.
Портпаролка руског Министарства спољних послова Марија Захарова изјавила је прошле недјеље да Москва "оштро осуђује" убиство млађег Гадафија и очекује да ће бити темељно истражено, а одговорни изведени пред лице правде.
Сејф ел-Ислам Гадафи је прије Арапског прољећа виђен као насљедник свог оца, уз то градећи имиџ умјереног реформатора. Након убиства оца и брата Мутасима поручио је да ће "прогонити убице до самог краја". Више пута најављивао је да ће се кандидовати на изборима у Либији, међутим они нису организовани од 2014. године.
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
10
36
10
28
10
18
10
15
10
01
Тренутно на програму