Огласило се Тужилаштво о убиству Гадафијевог сина

04.02.2026
10:02
Коментари:0
Канцеларија државног тужиоца Либије потврдила је да је убијен либијски политичар Саиф ел Ислам Гадафи, син бившег лидера Моамера Гадафија.
"На основу резултата прегледа мјеста догађаја, утврђено је да је жртва задобила прострелне ране које су довеле до смрти", наводи се у саопштењу.
У саопштењу се истиче да истражиоци раде на идентификацији осумњичених након прегледа мјеста догађаја.
"Истражни органи у овом тренутку настављају да прикупљају и анализирају доказе, идентификују појединце који могу бити умијешани у злочин и предузимају неопходне процедуралне мјере за покретање кривичног поступка", навела је канцеларија тужилаштва.
Здравље
Тумор дијагностикован код 259 пацијената
Саиф ел Ислам је имао политичку улогу током владавине свог оца, који је и сам убијен у октобру 2011. године. Планирао је да се кандидује на предсједничким изборима у Либији 2021. године, али они нису одржани.
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
10
55
10
54
10
51
10
51
10
51
Тренутно на програму