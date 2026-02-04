Logo
Large banner

Огласило се Тужилаштво о убиству Гадафијевог сина

04.02.2026

10:02

Коментари:

0
Огласило се Тужилаштво о убиству Гадафијевог сина

Канцеларија државног тужиоца Либије потврдила је да је убијен либијски политичар Саиф ел Ислам Гадафи, син бившег лидера Моамера Гадафија.

"На основу резултата прегледа мјеста догађаја, утврђено је да је жртва задобила прострелне ране које су довеле до смрти", наводи се у саопштењу.

У саопштењу се истиче да истражиоци раде на идентификацији осумњичених након прегледа мјеста догађаја.

"Истражни органи у овом тренутку настављају да прикупљају и анализирају доказе, идентификују појединце који могу бити умијешани у злочин и предузимају неопходне процедуралне мјере за покретање кривичног поступка", навела је канцеларија тужилаштва.

Doktor

Здравље

Тумор дијагностикован код 259 пацијената

Саиф ел Ислам је имао политичку улогу током владавине свог оца, који је и сам убијен у октобру 2011. године. Планирао је да се кандидује на предсједничким изборима у Либији 2021. године, али они нису одржани.

Подијели:

Тагови:

Muamer el Gadafi

Убиство

Libija

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Џефри Епстајн

Свијет

Огавни снимци из телефона Џефрија Епстајна

1 ч

0
Жена сама себе пријавила полицији: Ово је била кап која је прелила чашу

Свијет

Жена сама себе пријавила полицији: Ово је била кап која је прелила чашу

1 ч

0
Одлазак у пензију са 57 година уз 95 одсто плате и доприносе

Свијет

Одлазак у пензију са 57 година уз 95 одсто плате и доприносе

1 ч

0
Огласила се Мелинда Гејтс: Епстајнови документи о Билу вратили болне тренутке из мог брака

Свијет

Огласила се Мелинда Гејтс: Епстајнови документи о Билу вратили болне тренутке из мог брака

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

55

Одузета два аутомобила, возачи имају више од 28.000 КМ неплаћених казни

10

54

Ако вам се коса брзо масти зими ову грешку вјероватно правите сваки дан

10

51

Сјајне вијести за путнике: Суспендује се ЕЕС

10

51

Након афере "Епстајн" Универзитет ће размотрити одузимање почасних звања

10

51

Маск први човјек са богатством већим од 800 милијарди долара

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner