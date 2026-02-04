Одлазак у пензију са 57 година уз 95 одсто плате и доприносе

Извор:
Агенције
04.02.2026
09:32
04.02.2026
Од 26. јануара 2026. погођени запосленици могу се пријавити за одлазак у пензију с 57 година – десет година прије законске доби за пензионисане.
Та одлука централни је дио стратегије компаније Волксваген којом се до 2030. године планира укинути око 35.000 радних мјеста у Њемачкој.
Сличне регулације већ су у изгледу и за генерацију рођену 1970. године.
Скраћено радно вријеме пред пензију инструмент је којим Волксваген омогућује социјално подношљиве прелазе у пензију. За запосленике рођене 1969. године фирма нуди атрактивне услове који су знатно изнад законских стандарда. Тако погођени радници примају доплату на плату до 95 одсто досадашње нето плате.
Компанија такође допуњује доприносе за законско пензионо осигурање на 100 одсто те доживотно надокнађује половину пензијског јаза насталог пријевременим пензионисаним.
Слична правила вриједе и за особе с тешким инвалидитетом рођене 1970. године. Кориштење опције пријевременог одласка у пензију темељи се на добровољној бази.
"Волксваген" претпоставља да ће око 70 одсто обухваћених радника искористити ову прилику. Бројка од преко 20.000 запосленика из годишта од 1969. до 1975. нуди велик потенцијал за социјално прихватљив прелаз.
Након генерације 1969, и генерација 1970. требала би добити могућност за овај модел, вјеројатно од почетка 2027. године.
Радничко вијеће већ је изборило да и то годиште ужива у овим атрактивним погодностима.
Међутим, за генерације рођене 1971. и касније још увијек нису постигнути конкретни договори.
