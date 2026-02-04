Logo
Large banner

Естрадни менаџер шокирао тврдњама: Чола због брата враћао дугове зеленашима

Извор:

Блиц

04.02.2026

09:21

Коментари:

0
Здравко Чолић-бачена бомба на кућу
Фото: TANJUG/ MARIJA ĐORĐEVIĆ

Здравко Чолић нашао се у центру пажње јавности када је јуче на његову кућу на Дедињу бачена бомба, а како је својевремено изјавио бивши менаџер “Забрањеног пушења”, Драган Зуровац, пјевач је крајем деведесетих наводно зеленашима платио дуг свог брата Драгана Чолића, који је износио 300.000 марака.

Драган Зуровац је у подкасту “Гравитација” изнiо шок тврдње, када је рекао да је Здравко Чолић послије једне турнеје, сав новац који је зарадио, морао да врати бизнисмену из Босне и помогне рођеном брату Драгану Чолићу, који се задужио код зеленаша.

Крст

Бања Лука

У Бањалуци састанак о заштити отете црквене имовине

– Чола је зарадио 350.000 марака и кеш му је дат, како би вратио дугове некоме из Босне, не бих да откривам коме. Био је дужан 150.000 и вратио је братове дугове од 300.000 марака које је узео код неких зеленаша и био сам спреман да му припремим посао који је доносио милионе – изјавио је Зуровац раније у подкасту.

Огласио се Чола: “Истрага је у току”

Подсјетимо, јуче око 5 сати ујутру, одиграла драма на Дедињу, када је на кућу Здравка Чолића бачена бомба.

Здравко Чолић није био код куће када је пала бомба на луксузну вилу на Дедињу, а како каже, у његовом дому је све у реду.

Пожар на ауту

Хроника

Ауто горио у Бањалуци

– Налазим се у Загребу, гдје завршавам посљедње пјесме за нови албум. У Београду је све у реду, хвала Богу да су сви добро – рекао је он, па додао:

– Разумијем интересовање медија, али морам истаћи да су неке изјаве у текстовима протумачене на начин који не одговара правом стању ствари. Мислим да је важно да се информације дистрибуирају одговорно и на основу провјерених чињеница. Истрага је у току и чекамо полицијски извјештај – рекао је Чолић за Уну. Иначе, Чолин бивши менаџер, за ког се прича да је био мета напада, је спаковао кофере и напустио кућу.

Подијели:

Таг:

Здравко Чолић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Да ли је то убједљиво најгори хороскопски знак?

Занимљивости

Да ли је то убједљиво најгори хороскопски знак?

1 ч

0
Орезивање воћке

Савјети

Фебруар је кључан мјесец за припрему баште: Ево како правилно орезати биљке

1 ч

0
Рада Манојловић открила зашто ни ове године не планира удају

Сцена

Рада Манојловић открила зашто ни ове године не планира удају

2 ч

0
Гдје је Ђоковић отишао послије Аустралијан опена?

Тенис

Гдје је Ђоковић отишао послије Аустралијан опена?

2 ч

0

Више из рубрике

Рада Манојловић открила зашто ни ове године не планира удају

Сцена

Рада Манојловић открила зашто ни ове године не планира удају

2 ч

0
Обезбјеђење изводи Анелу Ахмић из Елите

Сцена

Драма у Елити: Обезбјеђење хитно извело Анели Ахмић

2 ч

0
Због угрожавања емитовања Елите, Митровић санкционисао двије учеснице

Сцена

Због угрожавања емитовања Елите, Митровић санкционисао двије учеснице

16 ч

0
Здравко Чолић за квадрат луксузног стана платио чак 5.500 евра, овако изгледа

Сцена

Здравко Чолић за квадрат луксузног стана платио чак 5.500 евра, овако изгледа

17 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

51

Сјајне вијести за путнике: Суспендује се ЕЕС

10

50

Путин: Односи Русије и Кине су као прољеће

10

48

Како је настала гола хаљина којом је Хајди Клум згрозила свијет

10

45

Ученица осмог разреда запалила учионицу, дјецу тукла чекићем

10

45

Бранка из Бијељине тражи тетку: Рекли да је умрла, касније сазнали истина

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner