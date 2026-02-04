Естрадни менаџер шокирао тврдњама: Чола због брата враћао дугове зеленашима

Извор:
Блиц
04.02.2026
09:21
Здравко Чолић нашао се у центру пажње јавности када је јуче на његову кућу на Дедињу бачена бомба, а како је својевремено изјавио бивши менаџер “Забрањеног пушења”, Драган Зуровац, пјевач је крајем деведесетих наводно зеленашима платио дуг свог брата Драгана Чолића, који је износио 300.000 марака.
Драган Зуровац је у подкасту “Гравитација” изнiо шок тврдње, када је рекао да је Здравко Чолић послије једне турнеје, сав новац који је зарадио, морао да врати бизнисмену из Босне и помогне рођеном брату Драгану Чолићу, који се задужио код зеленаша.
– Чола је зарадио 350.000 марака и кеш му је дат, како би вратио дугове некоме из Босне, не бих да откривам коме. Био је дужан 150.000 и вратио је братове дугове од 300.000 марака које је узео код неких зеленаша и био сам спреман да му припремим посао који је доносио милионе – изјавио је Зуровац раније у подкасту.
Подсјетимо, јуче око 5 сати ујутру, одиграла драма на Дедињу, када је на кућу Здравка Чолића бачена бомба.
Здравко Чолић није био код куће када је пала бомба на луксузну вилу на Дедињу, а како каже, у његовом дому је све у реду.
– Налазим се у Загребу, гдје завршавам посљедње пјесме за нови албум. У Београду је све у реду, хвала Богу да су сви добро – рекао је он, па додао:
– Разумијем интересовање медија, али морам истаћи да су неке изјаве у текстовима протумачене на начин који не одговара правом стању ствари. Мислим да је важно да се информације дистрибуирају одговорно и на основу провјерених чињеница. Истрага је у току и чекамо полицијски извјештај – рекао је Чолић за Уну. Иначе, Чолин бивши менаџер, за ког се прича да је био мета напада, је спаковао кофере и напустио кућу.
