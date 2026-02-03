Здравко Чолић за квадрат луксузног стана платио чак 5.500 евра, овако изгледа

Извор:
Телеграф
03.02.2026
17:36
Коментари:0
На кућу Здравка Чолића у београдском насељу Дедиње бачена је бомба. Срећом, породица је добро.
Пак, познати пјевач, чији хитови обиљежавају више од четири деценије музичке каријере, осим виле у Београду посједује и луксузну некретнину у Хрватској. Како је 2023. писао Истарски.хр, Чолић је тада купио стан у марини Веруда у Пули, у оквиру ексклузивног пројекта на граници марине и Пешчане увале.
Цијена квадрата тада је била око 5.500 евра, што је један од најскупљих пројеката у Пули у то вријеме.
Станови већи од 100 квадрата могли су премашити пола милиона евра.
У оквиру комплекса и даље има некретнина на продају, али по знатно вишим цијенама него прије неколико година. На примјер, једнособан стан на првом спрату, површине 51,06 m², оглашен је по цијени од 379.439 евра, што износи око 7.431 евра по m². Једнособан стан у приземљу од 54,36 m² продаје се за 397.646 евра (7.315 евра по m²), док је приземни стан од 54,79 m² понуђен за 395.565 евра, односно око 7.220 евра по m².
(Телеграф)
Сцена
9 ч0
Сцена
11 ч0
Сцена
11 ч0
Сцена
11 ч0
Сцена
8 ч1
Сцена
8 ч1
Сцена
8 ч0
Сцена
9 ч0
Најновије
Најчитаније
22
59
22
53
22
48
22
40
22
36
Тренутно на програму