Да ли је то убједљиво најгори хороскопски знак?

Тешко је замислити да особе рођене у овом знаку имају своју скривену природу, лице које не показују другима.
Припадници овог знака су познати по великој и моћној енергији, али и способности да сваки проблем да посматрају из више углова, анализирају и да доносе паметне одлуке.
Они имају велику жељу за слободом, тако да избјегавају људе и ситуације које их ограничавају и спутавају.
Ријеч је о Водолији.
Особе рођене између 21. јануара и 20. фебруара су обично хладне, смирене и сталожене, али могу да буду веома окрутне и да покажу своје друго лице уколико их неко повреди.
Водолија је фиксни знак, а то значи да су веома стабилни али у исто вријеме и ограничени.
Многи кажу да су заправо најгори знак у хороскопу.
Људи који добро не познају особу рођену у овом хороскопском знаку ће њихово уобичајено понашање окарактерисати као непристојно. Често ће их назвати некултурном особом без манира, али истина је да они поступају оно како се осјећају у том тренутку и Водолије у томе не виде ништа спорно.
Иза ствари које раде не постоји никаква лоша намјере. Али ипак њихови поступци могу наићи на неодобравање људи који их не познају.
Водолије такође могу имати лош хумор. Неријетко знају да се нашале на туђ рачун или да спомену неку осетљиву тему, због чега их други сматрају уврједљивим.
Такође, припадници овог знака имају Урана у својој наталној карти, због чега имају јединствене карактеристике – они могу бити ћудљиви и превише осјетљиви, само то никада неће показати другима.
Често тешко остварују дубоке и стабилне емотивне односе, јер знају да буду промјењиви али и тврдоглави, што им отежава да одрже везу, преноси Крстарица.
