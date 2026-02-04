Logo
Large banner

Да ли је то убједљиво најгори хороскопски знак?

Извор:

Крстарица

04.02.2026

09:02

Коментари:

0
Да ли је то убједљиво најгори хороскопски знак?
Фото: Unsplash

Тешко је замислити да особе рођене у овом знаку имају своју скривену природу, лице које не показују другима.

Припадници овог знака су познати по великој и моћној енергији, али и способности да сваки проблем да посматрају из више углова, анализирају и да доносе паметне одлуке.

Они имају велику жељу за слободом, тако да избјегавају људе и ситуације које их ограничавају и спутавају.

Ријеч је о Водолији.

Особе рођене између 21. јануара и 20. фебруара су обично хладне, смирене и сталожене, али могу да буду веома окрутне и да покажу своје друго лице уколико их неко повреди.

Водолија је фиксни знак, а то значи да су веома стабилни али у исто вријеме и ограничени.

Многи кажу да су заправо најгори знак у хороскопу.

илу-орезивање биљке-башта-04022026

Савјети

Фебруар је кључан мјесец за припрему баште: Ево како правилно орезати биљке

Људи који добро не познају особу рођену у овом хороскопском знаку ће њихово уобичајено понашање окарактерисати као непристојно. Често ће их назвати некултурном особом без манира, али истина је да они поступају оно како се осјећају у том тренутку и Водолије у томе не виде ништа спорно.

Иза ствари које раде не постоји никаква лоша намјере. Али ипак њихови поступци могу наићи на неодобравање људи који их не познају.

Водолије такође могу имати лош хумор. Неријетко знају да се нашале на туђ рачун или да спомену неку осетљиву тему, због чега их други сматрају уврједљивим.

Такође, припадници овог знака имају Урана у својој наталној карти, због чега имају јединствене карактеристике – они могу бити ћудљиви и превише осјетљиви, само то никада неће показати другима.

Често тешко остварују дубоке и стабилне емотивне односе, јер знају да буду промјењиви али и тврдоглави, што им отежава да одрже везу, преноси Крстарица.

Подијели:

Тагови:

Хороскоп

Vodolija

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Рада Манојловић открила зашто ни ове године не планира удају

Сцена

Рада Манојловић открила зашто ни ове године не планира удају

2 ч

0
Орезивање воћке

Савјети

Фебруар је кључан мјесец за припрему баште: Ево како правилно орезати биљке

1 ч

0
Гдје је Ђоковић отишао послије Аустралијан опена?

Тенис

Гдје је Ђоковић отишао послије Аустралијан опена?

2 ч

1
Огласила се Мелинда Гејтс: Епстајнови документи о Билу вратили болне тренутке из мог брака

Свијет

Огласила се Мелинда Гејтс: Епстајнови документи о Билу вратили болне тренутке из мог брака

2 ч

0

Више из рубрике

Пет хороскопских знакова који с годинама постају све привлачнији

Занимљивости

Пет хороскопских знакова који с годинама постају све привлачнији

2 ч

0
horoskop astrologija

Занимљивости

Шта нам звијезде поручују данас?

3 ч

0
Они су рођени забављачи

Занимљивости

Они су рођени забављачи

16 ч

0
Гени имају већи утицај на дужину живота него што мислимо

Занимљивости

Гени имају већи утицај на дужину живота него што мислимо

16 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

51

Сјајне вијести за путнике: Суспендује се ЕЕС

10

50

Путин: Односи Русије и Кине су као прољеће

10

48

Како је настала гола хаљина којом је Хајди Клум згрозила свијет

10

45

Ученица осмог разреда запалила учионицу, дјецу тукла чекићем

10

45

Бранка из Бијељине тражи тетку: Рекли да је умрла, касније сазнали истина

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner