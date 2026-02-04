Logo
Large banner

Шта нам звијезде поручују данас?

Извор:

Агенције

04.02.2026

07:17

Коментари:

0
horoskop astrologija
Фото: Unsplash

Доносимо вам дневни хороскоп за сриједу, 2. фебруар 2026. године.

Ован

Дан тражи успоравање и реално сагледавање обавеза, без форсирања других. Заузети теже стабилности и јасним договорима, док слободни желе приземнији и сигурнији контакт. Здравље стабилно.

Бик

Фокус је на финансијама и рјешавању практичних обавеза. Заузети уживају у мирним и топлим рутинама, док слободни више размишљају него што дјелују. Могућа блага напетост врата и рамена.

Близанци

Комуникација је смиренија и лакше се рјешавају неспоразуми. Заузети лакше долазе до разумијевања, док слободни улазе у разговор без великих очекивања. Присутан је слаб ментални умор.

Рак

Тражите стабилност и држите се провјерених задатака. Заузети јачају осјећај блискости кроз мале гесте, док слободни траже емотивну сигурност. Осјетљив вам је стомак, па припазите на исхрану.

Лав

Дан је добар за консолидацију и стрпљење. Заузети избјегавају драматизовање и граде стабилност, док слободни не желе површне контакте. Енергија у благом порасту.

Дјевица

Повољан дан за организацију и завршавање ситних обавеза. Заузети се фокусирају на свакодневно функционисање, док слободни не желе неизвјесност. Пробава осјетљивија.

Балансирате између својих потреба и захтјева других. Заузети траже мир и договор, док слободни улазе у причу која се развија полако. Здравље вам је врло добро, али пријаће вам релаксација.

Шкорпија

У фокусу су одговорност и дугорочна сигурност. Заузети јачају повјерење конкретним дјелима, док слободни избјегавају пролазне приче. Могућа је психичка напетост, па покушајте да одморите.

Стријелац

Дан тражи прилагођавање реалним околностима и плановима. Заузети теже искрености без претјеривања, док слободни уживају у споријем темпу упознавања. Без већих сметњи.

Јарац

Фокусирани сте на резултате и дугорочне одлуке. Заузети траже поузданост и сигурност, док слободни не желе емотивне ризике. Потребан вам је одмор, а пријаће вам и шетња у природи.

Водолија

Напредујете корак по корак уз више стрпљења. Заузети постављају јасне границе у односу, док слободни започињу комуникацију без журбе. Нервна напетост се смањује у односу на претходни период.

Рибе

Дан је добар за повлачење и завршавање започетог. Заузети осјећају дубоко разумијевање, док слободни траже тишину и емотивни мир. Могућ је пад енергије, па се немојте плашити да успорите темпо и одморите.

Подијели:

Тагови:

Хороскоп

dnevni horoskop

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Погледајте како је Партизан изгубио у посљедњој секунди

Кошарка

Погледајте како је Партизан изгубио у посљедњој секунди

11 ч

0
Радован Пазуревић, власник компаније 'Санино' Дервента

Република Српска

Пазуревић за АТВ: Мислим да људи у Савјету министара немају благе везе какве су нама посљедице нанесене

11 ч

0
Годишњица пуцњаве у Шведској: Аднан из БиХ кћерку назвао по жени која га је спасила

Свијет

Годишњица пуцњаве у Шведској: Аднан из БиХ кћерку назвао по жени која га је спасила

12 ч

0
Наставак пројекта туристичких ваучера у Републици Српској

Република Српска

Наставак пројекта туристичких ваучера у Републици Српској

12 ч

0

Више из рубрике

Они су рођени забављачи

Занимљивости

Они су рођени забављачи

16 ч

0
Гени имају већи утицај на дужину живота него што мислимо

Занимљивости

Гени имају већи утицај на дужину живота него што мислимо

16 ч

0
Horoskop

Занимљивости

Страст јача од разума: Ови знакови имају једну слабост

22 ч

0
Ови знакови ће доживјети жестоке промјене у љубави

Занимљивости

Ови знакови ће доживјети жестоке промјене у љубави

22 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

51

Сјајне вијести за путнике: Суспендује се ЕЕС

10

51

Након афере "Епстајн" Универзитет ће размотрити одузимање почасних звања

10

50

Путин: Односи Русије и Кине су као прољеће

10

48

Како је настала гола хаљина којом је Хајди Клум згрозила свијет

10

45

Ученица осмог разреда запалила учионицу, дјецу тукла чекићем

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner