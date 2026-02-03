Ови знакови ће доживјети жестоке промјене у љубави

Извор:
Стил Курир
03.02.2026
12:40
Коментари:0
„Пун Мјесец у Лаву је романтичан, астро промјена која буди храброст и жељу“, каже астролог Лиса Стардаст. „Страсти људи ће бити активиране, што ће им омогућити да прихвате оно што желе. То је вријеме када изражавање осјећања долази природније, чинећи емоционалне везе лакшим и директнијим.“
Ова жестоке промјене ће утицати на све, али посебно на ове знакове:
Пун мјесец је у вашем знаку што значи да је вријеме да заблистате.
„Ваша популарност ће вртоглаво порасти у овој космичкој клими, али је важно бити селективан у погледу тога кога пуштате у свој емотивни свијет“, каже Стардаст. „Увјерите се да сте усмјерени ка љубави и да гравитира ка здравим пријатељствима или романтичним интересовањима.
Слушајте своју интуицију. Ако осјећате лошу енергију од људи којима сте окружени, окрените се и идите.
Вријеме је да продубите своје емоционалне везе овог пуног мјесеца.
„Ако сте већ бацили око на неког одређеног, потражите начине да ступите у контакт током овог пуног мјесеца“, каже Стардаст. „Пун мјесец у Лаву ствара напету, али корисну везу са вашом владајућом планетом, Ураном, што вам може помоћи да превазиђете баријере и повежете се на новом нивоу.
Ауто-мото
Анализа показала: Да ли је на минус 40 бољи дизелаш или електрични аутомобил?
Иако може бити изазовно за тако независан хороскопски знак, спуштање зидова ће помоћи у побољшању интимности у вашим најближим односима. Што будете рањивији и искренији, то боље.
„Ове вибрације би могле да доведу до проблема ако се ви или ваша симпатија понашате помало самоувјерено, зато покушајте да останете приземни“, каже Стардаст.
Вријме је да направите први потез. Под владавином Венере, сигурно ћете успјети у романтичним односима.
„Замолите особу у коју се заљубљујете да дође на филмско вече и дозволите себи да се утопите у ове романтичне вибрације“, каже Стардаст. „Жудите за везама типа сродне душе, што ће вам олакшати прекид веза са сваким ко вас не инспирише својим присуством. Искористите наредних неколико дана да размислите о томе шта заиста желите код партнера и обавезно потражите смернице са друге стране.“
Можда нисте спремни за пажњу коју ћете ускоро добити, али покушајте да прихватите ово новооткривено признање и дивљење.
Сцена
Бомба грешком бачена на Чолину кућу, ево ко је био мета
„Ако сте у посљедње вријеме били непримјећени, очекујте да ће се то промијенити, јер ће се све очи окренути ка вама у наредним данима“, каже Стардаст.
Ако одлучите да се препустите овој опортунистичкој енергији, покушајте да не будете фокусирани само на себе. Будите искрени у разговорима и заиста покушајте да упознате другу особу, пише Стил.
Занимљивости
11 ч0
Ауто-мото
11 ч0
Свијет
11 ч0
Хроника
11 ч0
Занимљивости
11 ч0
Занимљивости
12 ч0
Занимљивости
14 ч0
Занимљивости
15 ч0
Најновије
Најчитаније
22
59
22
53
22
48
22
40
22
36
Тренутно на програму