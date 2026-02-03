Logo
Најмање двоје погинулих након урушавања моста

03.02.2026

14:17

Најмање двоје људи погинуло је након што се урушио мост у изградњи у граду Јанченг у покрајини Ђангсу, на истоку Кине, саопштиле су локалне власти.

У саопштењу се наводи да се троје људи води као нестало.

Према наводима локалних власти, екипе хитних служби одмах су упућене на лице мјеста, а операција потраге и спасавања настављена је током ноћи.

Несрећа се догодила када је дио недовршеног моста изненада попустио, јавила је државна новинска агенција Синхуа.

Покренута је истрага како би се утврдио узрок урушавања.

