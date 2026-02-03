Најмање двоје погинулих након урушавања моста

03.02.2026
14:17
Коментари:0
Најмање двоје људи погинуло је након што се урушио мост у изградњи у граду Јанченг у покрајини Ђангсу, на истоку Кине, саопштиле су локалне власти.
У саопштењу се наводи да се троје људи води као нестало.
Регион
Хрвати у великим проблемима: Несташица лијекова постаје ново правило
Према наводима локалних власти, екипе хитних служби одмах су упућене на лице мјеста, а операција потраге и спасавања настављена је током ноћи.
Несрећа се догодила када је дио недовршеног моста изненада попустио, јавила је државна новинска агенција Синхуа.
Покренута је истрага како би се утврдио узрок урушавања.
Најновије
Најчитаније
22
59
22
53
22
48
22
40
22
36
Тренутно на програму