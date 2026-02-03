Тинејџер "покосио" трудницу, па побјегао: Познато стање бебе

Извор:
Дјечак (13) ухапшен је због сумње да је електричним бициклом ударио трудницу у британском мјесту Пули, а затим побјегао с мјеста несреће.
Несрећа се догодила у понедјељак, 26. јануара, око 15.50 часова у Херберт авенији.
Пешакиња, трудница у тридесетим годинама, примљена је у болницу са тешким повредама одмах након несреће.
Њена беба, која је рођена након несреће, исто је у тешком стању и остаје под строгим надзором љекара.
Према саопштењу полиције, возач електричног бицикла није се зауставио на мјесту несреће, а полиција је неколико дана трагала за њим.
Након хапшења он се налази у притвору.
"Наша истрага се наставља и до сада смо ухапсили једну особу. Желио бих да се захвалим јавности која се јавила и пружила информације које ће нам помоћи у истрази. И даље апелујемо на све који имају информације о овом инциденту, а нису већ разговарали са полицијом, да нас контактирају", рекао је главни инспектор, преноси Телеграф.
