Logo
Large banner

Тинејџер "покосио" трудницу, па побјегао: Познато стање бебе

Извор:

Телеграф

03.02.2026

12:41

Коментари:

0
Тинејџер "покосио" трудницу, па побјегао: Познато стање бебе
Фото: Unsplash

Дјечак (13) ухапшен је због сумње да је електричним бициклом ударио трудницу у британском мјесту Пули, а затим побјегао с мјеста несреће.

Несрећа се догодила у понедјељак, 26. јануара, око 15.50 часова у Херберт авенији.

Пешакиња, трудница у тридесетим годинама, примљена је у болницу са тешким повредама одмах након несреће.

Њена беба, која је рођена након несреће, исто је у тешком стању и остаје под строгим надзором љекара.

Према саопштењу полиције, возач електричног бицикла није се зауставио на мјесту несреће, а полиција је неколико дана трагала за њим.

Након хапшења он се налази у притвору.

miroslav lajcak

Свијет

Огласио се Лајчак први пут након што је повезан са Епстајном

"Наша истрага се наставља и до сада смо ухапсили једну особу. Желио бих да се захвалим јавности која се јавила и пружила информације које ће нам помоћи у истрази. И даље апелујемо на све који имају информације о овом инциденту, а нису већ разговарали са полицијом, да нас контактирају", рекао је главни инспектор, преноси Телеграф.

Подијели:

Тагови:

беба

trudnica

nesreća

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Панчевац пао због 5,5 тона опасних материја

Хроника

Панчевац пао због 5,5 тона опасних материја

11 ч

0
Теодор Мајмуновић

Друштво

Мајмуновић поднио оставку

11 ч

0
Кућа Здравка Чолић на коју је бачена бомба

Сцена

Бомба грешком бачена на Чолину кућу, ево ко је био мета

12 ч

0

Више из рубрике

Огласио се Лајчак први пут након што је повезан са Епстајном

Свијет

Огласио се Лајчак први пут након што је повезан са Епстајном

12 ч

0
Паника у вртићу: Отровано 12 малишана

Свијет

Паника у вртићу: Отровано 12 малишана

12 ч

0
Син норвешке принцезе на суђењу због силовања

Свијет

Син норвешке принцезе на суђењу због силовања

13 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

59

Погледајте како је Партизан изгубио у посљедњој секунди

22

53

Пазуревић за АТВ: Мислим да људи у Савјету министара немају благе везе какве су нама посљедице нанесене

22

48

Годишњица пуцњаве у Шведској: Аднан из БиХ кћерку назвао по жени која га је спасила

22

40

Наставак пројекта туристичких ваучера у Републици Српској

22

36

Брутална посљедња четвртина и Звездини небески скокови

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner