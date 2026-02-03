Logo
Огласио се Лајчак први пут након што је повезан са Епстајном

03.02.2026

12:11

Коментари:

0
Бивши министар спољних послова Словачке Мирослав Лајчак изјавио је да се осјећа "као идиот" након објављивања нових текстуалних порука у афери с осуђеним сексуалним преступником Џефријем Епстајном.

Лајчак, који је претходно поднио оставку на функцију савјетника премијера Роберта Фица, у интервјуу за Радио Словачке, навео је да не може ни да потврди ни да демантује садржај порука.

"Искрено, не сјећам се тих порука. Не могу ни да их потврдим, али ни да их порекнем… Осјећам се као идиот", рекао је словачки дипломата, након што је поново прочитао поруке.

Он је признао лошу процјену и "непримјерену комуникацију", али је одбацио умијешаност у било каква кривична дјела, истичући да су поруке биле "само глупи мушки разговори".

Денис Шулић

Република Српска

Денис Шулић нашао нови посао

Лајчак је објаснио да је стигао у Њујорк 2017. године на једногодишњу функцију у Уједињеним нацијама и да га је Џефрију Епстајну представио високи страни дипломата. Према његовим ријечима, Епстајн је био широко познат и састајао се са бројним пословним и политичким личностима из САД и иностранства.

Лајчак је рекао да не види разлог да се са њим не састане, тврдећи да је успостављање контаката дио његовог посла.

“Зашто ја, момак из Словачке, не бих то прихватио? Био је вриједан контакт”, рекао је Лајчак, напомињући да је касније сазнао за Епстајнову осуду за сексуални преступ из 2008. године, али је напоменуо да су многе утицајне личности наставиле да се друже са њим након тога.

То га је, додао је, навело да вјерује да “није проблем да учини исто”.

"Мој однос са њим је био заснован на ријечима, а не на дјелима. Данас плаћам цијену комуникације и познанства са њим", рекао је Лајчак, преноси Телеграф.рс.

Он је осудио злочине који су изашли на видјело након Епстајновог хапшења 2019. године.

Такође је потврдио да је посјетио Епстајнов стан, али је рекао да су биле присутне и друге пословне и политичке личности.

"Није било дјевојака. Овај дио Епстајновог живота ми је био непознат. Није причао о томе, а ја га нисам питао… Моја савјест је чиста", нагласио је Лајчак.

Лајчак је негирао и да се бивши главни стратег Бијеле куће Стив Бенон, који је настојао да уједини европске популисте 2018. године, састао са Робертом Фицом, упркос објављеним порукама које сугеришу могући састанак.

