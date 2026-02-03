Logo
Бивши селектор Хрватске критиковао дочек уз Томпсона: Ово није смјело да се догоди

Извор:

Sputnjik

03.02.2026

07:21

Коментари:

0
Дочек рукометаша Хрватске уз Томпсона
Фото: Printscreen/RTL

Хрватским рукометашима је послије освојене бронзане медаље на Европском првенству приређен дочек на Тргу бана Јосипа Јелачића у Загребу. И то уз пјесме и наступ Марка Перковића Томпсона. Све је критиковао бивши селектор репрезенације Лино Червар.

Голман Матеј Мандић је изнио утиске и о првенству и о дочеку.

- Све сад већ мутно постаје мало, кад се слегну утисци, када све ово заврши, али било је јако лијепо. Борили смо се од почетка до краја сваку утакмицу и кад је ишло и кад није ишло и мислим да нас је то красило током овог цијелог првенства - рекао је и осврнуо се на дочек:

- Добили смо што смо тражили, хвала Богу, хвала људима који су успјели ово да организују - рекао је Мандић.

Због овог дочека дошло је до колизије између Владе Хрватске и градских власти Загреба, а на крају је жеља играча пресудила, па је Томпсон наступио.

Дочек рукометаша, који су у недјељу на Европском првенству у Данској освојили треће мјесто, остао је у сијенци подјела због наступа контроверзног пјевача, што су ултимативно тражили рукометаши.

Због свега се огласио и бивши селектор рукометне репрезентације Лино Червар.

- Сматрам да је Хрватски рукометни савез требао другачије да реагује. Златна генерација коју сам ја водио освојила је девет медаља, додуше ниједну бронзану, али ми се у свлачионици никада нисмо бавили оваквим стварима. Ако се сјећате, наша је пјесма била 'Морска вила' Маријана Бана и Далеке обале, то је био сентиш око којег никада није било посебне приче. Мислим да смо ми дали примјер како би то требало радити, а политика нека се фокусира на то да буде више заједништва. Подјељена Хрватска није јака, Хрватска је јака само ако помиримо људе. Не бисмо смјели да радимо ништа што одваја грађане, то је моје мишљење. Стварно треба честитати момцима, сваком појединачно стиснути руку, и тренеру, и свима осталима, али мислим да се ово све заједно није смјело да се догоди - сматра бивши селектор.

Првобитни планови за дочек наишли су на оштру препреку када су градске власти Загреба одбиле да финансирају и одобре наступ Марка Перковића Томпсона.

Ипак, Влада Хрватске је преузела организацију на себе.

