Син норвешке принцезе пред судом: Оптужен за силовања

Извор:

Телеграф

03.02.2026

07:17

Коментари:

0
Син норвешке принцезе пред судом: Оптужен за силовања

Суђење Маријусу Боргу Хејби, 29-годишњем сину норвешке принцезе Мете Марит, почиње данас, а полиција Осла саопштила је да је он ухапшен под сумњом да је поново починио напад, упутио пријетње ножем и прекршио забрану приласка, пренијели су локални медији.

"Полицијски округ Осло може да потврди да је Маријус Борг Хејби ухапшен у недјељу увече јер је осумњичен за наношење тјелесних повреда, пријетње ножем и кршење забране приласка", наводи се у саопштењу полиције, преноси Нрк.

Додаје се да су затражили да се Хејби, коме ће у уторак бити суђено по оптужбама за неколико силовања, задржи у притвору четири недјеље "због ризика од понављања кривичног дјела".

Он је оптужен за силовање, злостављање бивше партнерке и снимање жена без њиховог знања или пристанка. Суђење Хејбију би требало да траје седам недјеља.

Најстарији син норвешке принцезе појавиће се сутра пред судом након што је оптужница против њега подигнута у августу прошле године, након дуготрајне истраге.

Он је оптужен по 38 тачака, укључујући оптужбе за силовање, али и пријетње смрћу, посједовање марихуане и саобраћајне преступе. Тужиоци су навели да би Хејби могао да добије казну до 10 година затвора ако буде проглашен кривим, пренио је АП.

У међувремену, норвешки премијер Јонас Гар Стјоре изјавио је да је норвешка принцеза Мете-Марит, након нових извјештаја о везама које је имала са покојним осуђеним сексуалним преступником Џефријем Епстајном, показала лошу процјену у контактима њим.

Нови досијеи везани за Епстајна које је у петак објавило америчко Министарство правде укључују опсежну електронску преписку између принцезе Мете-Марит и Епстајна, након што је он проглашен кривим за сексуалне злочине над дјецом 2008. године, преноси Ројтерс.

У суботу се Мете-Марит, супруга престолонасљедника Хокона, извинила због одржавања контаката са Епстајном, рекавши да је имала лошу процјену.

Норвешка

Суђење

