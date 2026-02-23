Софија је отишла у Африку, а онда јој се гуви сваки траг: Овако почиње језива мистерија

23.02.2026
10:17
Коментари:0
Софија Коетсиер (21) из Амстердама нестала је у Националном парку Мерчисон Фолс.
Мајка студенткиње која је нестала без трага прије десет година током паузе од студија на сафарију у Уганди вјерује да би њена „прелијепа, надарена“ ћерка још увијек могла бити жива и криви локалну полицију за губљење кључних сати у потрази.
Холандска студенткиња медицине Софија Коетсиер из Амстердама нестала је током посјете Националном парку Мерчисон Фолс 28. октобра 2015. године. Перспективна студенткиња медицине путовала је са двоје колега на сафари који је требало да буде награда након праксе у болници Лубага у Кампали, главном граду Уганде.
Вјерује се да је двадесетједногодишња жена, којој је дијагностикован биполарни поремећај , била усред маничне епизоде у време нестанка . Посљедњи пут је виђена како иде ка тоалету у студентском центру Управе за дивље животиње Уганде (UWA) у Пари, близу обале Нила.
Софијина мајка , Марије Слијкерман , холандска новинарка која је била у Кампали у посјети својој ћерки у вријеме њеног нестанка, провела је посљедњих десет година покушавајући да схвати шта се догодило. Она је за Дејли мејл рекла да недостатак одговора продужава њену муку: „Гдје је смрт тачка, нестанак је запета, и не знате шта долази послије те зарезе, ако уопште нешто долази.“
Она инсистира да су је истражитељи изневјерили и да су њихову претпоставку да је студента вјероватно убила дивља животиња одбацили стручњаци – никада нису пронађени људски остаци нити трагови крви . Марије истиче да је одмах након нестанка направљен низ фундаменталних грешака: мјесто догађаја није изоловано, а кључни свједоци нису испитани.
Друштво
Нестала малољетница из БиХ: Породица у очају моли грађане за помоћ
Први знак лошег вођења случаја појавио се у року од 24 сата. Марије је стигла на локацију из Кампале, а једини траг била је Софијина флаша воде, пронађена пет или шест метара од обале реке. Међутим, други кључни предмети – чизма, новчаник и доњи веш – пронађени су на истом мјесту, али тек сљедећег дана. Ово временски заостатак изазвало је сумњу да су предмети касније подметнути.
„Читав овај низ предмета, раширених на око 40 метара дуж обале, пронађен је веома близу мјеста гдје је боца пронађена дан раније. Питање је зашто нису пронађени заједно?“, каже Марије (68). „Чувари парка су обучени да уоче ствари које просјечна особа не може да види. Размак од 24 сата доводи у питање да ли су ови предмети уопште били тамо или су постављени касније.“
Када је Марије коначно одведена на оно што је полиција назвала „мјестом злочина“, осјећала се као да је све намјештено. „Изгледало је као превара. Све сам фотографисала. Касније, сви којима сам показивала фотографије говорили би: 'Ово је намјештено, ово је манипулисано мјесто злочина.'“ Њен доњи веш је пронађен пребачен преко гране четири до пет метара изнад земље, а дијелови њених памучних панталона били су поцијепани и разбацани по жбуњу. Нигде није било крви нити знакова борбе.
Национални парк Мерчисон Фолс је дом опасних животиња попут крокодила и лавова, али су напади на људе ретки. Марије је сугерисала да је Софији могао наудити човјек, али је полиција то одбацила, рекавши да „људи тамо не иду“.
Касније је сазнала да то није истина. Стотине војника и приправника Службе за дивље животиње било је у близини. Већина њих никада није испитивана. ДНК тестирање Софијиних ствари потврдило је присуство мушке ДНК , али никада није пронађено подударање. Марије такође тврди да пси трагачи у почетку нису користили Софијин мирис, што указује на то да нису били правилно обучени за претрагу.
Иако су власти сугерисале да је Софија можда извршила самоубиство због маничне епизоде , Марије вјерује да је њена ћерка једноставно одлутала у том стању и можда пала у руке некога ко ју је држао против њене воље. „Маничне особе се обично осјећају одлично и више воле друштво странаца који их виде као енергичне и забавне људе. Мислимо да је могуће да је одлутала и налетела на људе који су дјеловали добро, али нису били.“
Током суђења водичу Мајклу Киџамбуу (који је оптужен за рад без дозволе, али су оптужбе недавно одбачене), откривено је да му је дан прије нестанка савјетовано да прекине путовање јер се Софија необично понашала. Упркос томе, одвео ју је у изоловани смјештај унутар националног парка који није имао обезбјеђење.
Србија
Драма у Лесковцу: Нестала два мушкарца, полиција на ногама
Послије десет година и 28 посјета Уганди, Марије не одустаје. „Ако ништа није сигурно, све је могуће. Не чини ми се да је више нема. Софија је веома јака физички и ментално. Ако је жива и слободна, контактирала би нас. Дакле, ако је жива, мислимо да није слободна.“
Иако је бивши замјеник директора Одељења за кривичне истраге Уганде, господин Воманја, рекао да и даље вјерује да су утапање или напад крокодила највјероватнији узроци, признао је да не може да објасни како је њен доњи веш завршио високо на дрвету. Марије је закључила: „Чуда се дешавају, и ја чврсто вјерујем у њих. Важно је да наша Софија не буде заборављена.“
(дневно)
Сцена
5 д0
Србија
6 д1
Србија
1 седм0
Србија
1 седм0
Најновије
Најчитаније
12
51
12
39
12
39
12
33
12
30
Тренутно на програму