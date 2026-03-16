Зашто је опасно возити зимске гуме љети?

16.03.2026
Зимске гуме су обавезне од 1. новембра до 1. априла. Међутим, неки возачи због лијености, или уштеде, и љети возе аутомобиле са зимским гумама, што је велика грешка.
Шаре које се налазе на зимским гумама морају бити најмање пет милиметара дубине. Такође, гуме морају имати велики број блокова газећег слоја и ситних ламела да би добиле еластичност на температурама нижим од нуле. На топлом времену то је контрапродуктивно јер како се гума окреће, блокови су притиснути на подлогу и гуме се више загријавају и брже уништавају.
Уколико се настави употреба зимских гума током љета, може се угрозити и безбједност јер те гуме у свом саставу имају већу количину силикона, па се на усијаном путу опуштају, стварају већи отпор, већу буку и повећавају потрошњу горива. Неријетко долази до њиховог деформисања усљед чега може доћи до инцидента.
Зимске гуме се најлакше замјењују љетним (али и обрнуто), уколико имате и два сета фелни - за зиму и за љето, јер када су гуме монтиране на фелне, замјена је бржа и једноставнија.
Љетне гуме, за разлику од зимских, имају шару дубине 1,6 мм, а дизајниране се тако да подносе високе температуре и тврђе су од зимских.
Вулканизери препоручују да се љетне гуме пуне азотом јер је он гушћи од ваздуха. То значи да ће се оне рјеђе надувавати и мање загријавати када температура пређе 30 степени Целзијуса, што је веома важно будући да се на тај начин продужава њихов вијек.
Када скинете гуме обавезно обиљежите које су биле на предњим, а које на задњим точковима, мада неки вулканизери савјетују да предње гуме ставите назад, а задње напријед како би се равномјерно хабале.
Такође, прегледајте гуме када их скинете: да ли имају пукотине или посјекотине, да ли је дубина шаре остала у прописаним границама, или ћете морати да купите нове.
Прије складиштења, гуме очистите од прљавштине и каменчића, а одложите их на мјесто које је мрачно и суво.
Важно је и како ћете их одложити: боље је усправно него водоравно, односно положене једна на другу. А најбоље је окачити их на зид како не би додиривале тло.
Ако су ипак на земљи, онда би било добро да се повремено помјерају да се не би увијек ослањале на исту површину, преноси Курир.
