Показала груди у "Тесној кожи" и направила пометњу: Глумица за којом је уздисала Југославија само нестала са сцене

Извор:

Курир

17.02.2026

22:14

Нада Војиновић филм Тесна кожа
Фото: Printscreen/Youtube

Глумица Нада Војиновић постала је звијезда 1982. године, када је освојила симпатије гледалаца улогом секретарице Мелите Сандић у легендарном филму "Тесна кожа".

Овај филм и данас важи за један од најгледанијих комедија у бившој Југославији, а улоге су имале огроман утицај на каријере глумаца. У филму су бриљирали Никола Симић као Димитрије Пантић и Милан Лане Гутовић као Срећко Шојић, а међу незаборавним ликовима свакако је и Мелита, чији је лик Нада Војиновић одиграла с великим шармом и љепотом.

полиција-Република Српска-лисице

Регион

Весни Братић одређен притвор

Њена сцена у којој излази из Шојићеве канцеларије, потпуно гола, и налети на Миту Пантића постала је један од најславнијих тренутака у филмској историји.

Нада Војиновић у самом врху

Након успјеха у Тесној кожи, Нада је наставила да се појављује у бројним комедијама 80-их година, чиме је учврстила своју позицију у филмској индустрији. Њене улоге у филмовима попут "Какав деда, такав унук", у којем је освојила срце Бобу (којег је играо Маријан), "Мој тата на одређено време", "Иди ми, дођи ми", и "Развод на одређено време" освојиле су још више фанова.

Повлачење из свијета филма и посвећеност педагогији

Након посљедње улоге у филму "Криминалци" 1987. године, Нада Војиновић одлучила је да се повуче из свијета филма. Посветила се педагошком раду, оставивши за собом богату филмску каријеру која је заувијек остала урезана у сјећању љубитеља југословенске кинематографије.

(Курир)

