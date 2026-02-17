Logo
Large banner

Симболика броја 17 која леди крв у жилама: Легендарног Шабана Шаулић више пута "сахрањивали" на исти датум

Извор:

Мондо.рс

17.02.2026

18:40

Коментари:

0
Симболика броја 17 која леди крв у жилама: Легендарног Шабана Шаулић више пута "сахрањивали" на исти датум
Фото: Printscreen/Youtube

Данас се навршава седам година од трагичне смрти краља народне музике Шабан Шаулић, умјетника чији је препознатљив глас обиљежио читаве генерације, а чије су пјесме постале саставни дио живота милиона људи широм Балкана.

Његова супруга, Гордана Шаулић, недавно је открила до сада непознат детаљ да су Шабана, свега неколико пута прије трагичне саобраћајне несреће 17. фебруара 2019. године, симболично "сахрањивали", и то управо на тај датум.

"Сахрањивали су га у посљедњих пар година од тог догађаја. Ми смо два мјесеца прије тога били у Лондону гдје су јавили да је он страдао, саобраћајна несрећа, па је он морао да се слика да демантује јер је продат концерт од хиљаду и по карата, људи не вјерују, пишу погинуо, неке слике аутомобила, мислим потпуно нека сулуда једна ситуација тих пар мјесеци. И нон-стоп су га сахрањивали, стално негдје прозивали да му се нешто десило, и он каже: 'Шта је ово, шта ми призивају смрт, шта се дешава више с народом'. Тако да, ето послије тога, тај датум тај 17. који је иначе њему био врло чудан, 17. јануара је избоден у Бечу, тог 17. новембра су исто јавили да је страдао кад смо били у Лондону и 17. фебруара ето то се и десило", испричала је Гордана у емисији "На терапији са Славицом Ђукић Дејановић".

Иначе, Гордана Шаулић је отворено причала и о посљедњем сусрету са Шабан Шаулић, откривши како је изгледао њихов растанак пред путовање на којем се догодила кобна саобраћајна несрећа.

"Сам његов посљедњи одлазак је био веома чудан. Он је изашао из куће, ставио кофер у кола, па га извадио и вратио се. Ја сам изашла, мислећи да је нешто заборавио, и тада сам му рекла: 'Зашто се враћаш, знаш да не ваља се враћати'. Он је само стајао на пола дворишта и рекао ми је: 'Само гледам'.

Гледао је у кућу, па у мене... Када је поново кренуо, ја сам изашла до капије да га испратим и то је био тај тренутак када сам га посљедњи пут видјела", рекла је Гордана.

Подијели:

Тагови :

Шабан Шаулић

удес

трагедија

Пјевач

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Јана о стравичној сцени на наступу са Шабаном: Газда тражио да стоје и да пјевају док је крвнички тукао кћерку

Сцена

Јана о стравичној сцени на наступу са Шабаном: Газда тражио да стоје и да пјевају док је крвнички тукао кћерку

6 д

0
Пјевачица 15 година била у вези са овим бизнисменом: "Вјеровала сам да ћу се удати за њега"

Сцена

Пјевачица 15 година била у вези са овим бизнисменом: "Вјеровала сам да ћу се удати за њега"

1 мј

0
Шабанова ћерка открила ко је све профитирао од његовог имена

Сцена

Шабанова ћерка открила ко је све профитирао од његовог имена

1 мј

0
Александра Пријовић открила да и даље чува парфем који јој је купио Шабан Шаулић

Сцена

Александра Пријовић открила да и даље чува парфем који јој је купио Шабан Шаулић

2 мј

0

Више из рубрике

Сина Снежане Ђуришић тукли 4 сата: Испливали стравични детаљи насиља над Марком

Сцена

Сина Снежане Ђуришић тукли 4 сата: Испливали стравични детаљи насиља над Марком

2 ч

0
Звијезда серије "Штребери" анонимно плаћа медицинске рачуне непознатим људима

Сцена

Звијезда серије "Штребери" анонимно плаћа медицинске рачуне непознатим људима

4 ч

0
Мане Ћурувија Каспер о наводима да је писао Наташи Беквалац

Сцена

Мина и Каспер пишу књигу о својој љубави

6 ч

0
Северина

Сцена

Северина се утегла у кожу, фанови примијетили необичан детаљ

7 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

20

30

Младић из БиХ купио кућу у Њемачкој за 7.000 КМ: У њој нашао богатство

20

25

Негативни извјештаји финансијске ревизије за Бијељину и Бањалуку

20

24

Вукановић назвао Радојичића јегуљом, обрачунавао се и са посланицима ПДП-а

20

22

Уништен још један ауто Баке Прасета, наводно га платио 700.000 евра

20

14

Предмет против Дебевца, Мехмедагића и Пијука водиће посебно одјељење

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner