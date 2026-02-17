Симболика броја 17 која леди крв у жилама: Легендарног Шабана Шаулић више пута "сахрањивали" на исти датум

Извор:
Данас се навршава седам година од трагичне смрти краља народне музике Шабан Шаулић, умјетника чији је препознатљив глас обиљежио читаве генерације, а чије су пјесме постале саставни дио живота милиона људи широм Балкана.
Његова супруга, Гордана Шаулић, недавно је открила до сада непознат детаљ да су Шабана, свега неколико пута прије трагичне саобраћајне несреће 17. фебруара 2019. године, симболично "сахрањивали", и то управо на тај датум.
"Сахрањивали су га у посљедњих пар година од тог догађаја. Ми смо два мјесеца прије тога били у Лондону гдје су јавили да је он страдао, саобраћајна несрећа, па је он морао да се слика да демантује јер је продат концерт од хиљаду и по карата, људи не вјерују, пишу погинуо, неке слике аутомобила, мислим потпуно нека сулуда једна ситуација тих пар мјесеци. И нон-стоп су га сахрањивали, стално негдје прозивали да му се нешто десило, и он каже: 'Шта је ово, шта ми призивају смрт, шта се дешава више с народом'. Тако да, ето послије тога, тај датум тај 17. који је иначе њему био врло чудан, 17. јануара је избоден у Бечу, тог 17. новембра су исто јавили да је страдао кад смо били у Лондону и 17. фебруара ето то се и десило", испричала је Гордана у емисији "На терапији са Славицом Ђукић Дејановић".
Иначе, Гордана Шаулић је отворено причала и о посљедњем сусрету са Шабан Шаулић, откривши како је изгледао њихов растанак пред путовање на којем се догодила кобна саобраћајна несрећа.
"Сам његов посљедњи одлазак је био веома чудан. Он је изашао из куће, ставио кофер у кола, па га извадио и вратио се. Ја сам изашла, мислећи да је нешто заборавио, и тада сам му рекла: 'Зашто се враћаш, знаш да не ваља се враћати'. Он је само стајао на пола дворишта и рекао ми је: 'Само гледам'.
Гледао је у кућу, па у мене... Када је поново кренуо, ја сам изашла до капије да га испратим и то је био тај тренутак када сам га посљедњи пут видјела", рекла је Гордана.
