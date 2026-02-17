Logo
Large banner

Мина и Каспер пишу књигу о својој љубави

Извор:

Блиц

17.02.2026

13:34

Коментари:

0
Мане Ћурувија Каспер о наводима да је писао Наташи Беквалац
Фото: Printscreen/Youtube

Мина Костић почела је своју љубавну причу са Каспером путем друштвених мрежа, а од када је он дошао да се упознају уживо, не престају да интригирају јавност. Њихова веза је на мети критика, поготово људи на друштвеним мрежама, а они сада желе да испричају све детаље ове љубави.

Мина Костић и Мане Ћурувија, познатији као Каспер огласили су се јавно и открили да планирају да напишу књигу у којој ће испричати све оно што су заједно проживјели.

Прва основа школа у Сребреници

Хроника

Ужас у Сребреници: Дјечак (14) направио списак другара из разреда које жели да убије

– Драги наши, будући на све оно што смо нас двоје прошли заједно, од осуда и увреда до лажи и клевета, дугујемо вам књигу која ће се звати “Ми”. Ово је прича о нама, али и прича у којој ће се пронаћи сви они који вјерују у праве љубави и праве животне вриједности. Љубав је највећа сила и моћ која увијек на крају побеђује све лажи, увреде и неправде – написали су они у обраћању на Инстаграму.

Каспер постао Минин менаџер

Каспер је тренутно у Америци, а открио је да је постао Минин менаџер, те је навео шта за њега то значи.

– Бити менаџер својој вољеној жени не значи да је водиш умјесто ње, већ да вјерујеш у њу без калкулација, да је подигнеш кад падне, да заштитиш њен мир. Да будеш њен савезник, а не њен судија. Права снага мушкарца не мјери се контролом, него способношћу да воли без страха и да подржава своју жену без ега – навео је Каспер на Инстаграму, уз наслове да је Мина профитирала због везе са њим.

sunce

Наука и технологија

Научници упозоравају на озбиљне посљедице: Спремите се, тек долази...

– Свакој жени је потребан мушкарац који ће јој бити прва и права подршка, подршка за цијели живот – додао је он у објави, коју је она одмах преузела на свој профил на поменутој мрежи.

Подијели:

Тагови :

Мина Костић

Мане Ћурувија Каспер

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Тужилаштво БиХ: Запримљене пријаве због Томпсоновог концерта у Широком Бријегу

БиХ

Тужилаштво БиХ: Запримљене пријаве због Томпсоновог концерта у Широком Бријегу

3 ч

0
БиХ неће бити очишћена од мина до марта 2027. године

БиХ

БиХ неће бити очишћена од мина до марта 2027. године

3 ч

0
Залијте орхидеје овим напитком и цвјетаће као луде

Савјети

Залијте орхидеје овим напитком и цвјетаће као луде

3 ч

0
Пензиона штедња није приоритет за Генерацију З

Занимљивости

Пензиона штедња није приоритет за Генерацију З

3 ч

0

Више из рубрике

Северина

Сцена

Северина се утегла у кожу, фанови примијетили необичан детаљ

3 ч

1
Пјевачица Снежана Ђуришић

Сцена

Познато здравствено сина стање пјевачице Снежане Ђуришић

4 ч

0
Прва реакција Снежане Ђуришић послије вијести да јој је претучен син

Сцена

Прва реакција Снежане Ђуришић послије вијести да јој је претучен син

5 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Сцена

Ухапшен нападач на сина Снежане Ђуришић: Сумња се да је имао помагаче

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

28

Битно: О продуженом боравку за дјецу

16

27

Ево како су Додик, Цвијановић и Минић честитали Карану

16

26

Невријеме у Требињу: Јак вјетар ломио гране и обарао рекламе

16

13

Ухапшени нападачи на сина Снежане Ђуришић! Сломили му ребра!

16

07

Филаделфија послије Пејна "везала" Џабарија

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner