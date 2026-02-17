Мина и Каспер пишу књигу о својој љубави

Извор:
Блиц
17.02.2026
13:34
Коментари:0
Мина Костић почела је своју љубавну причу са Каспером путем друштвених мрежа, а од када је он дошао да се упознају уживо, не престају да интригирају јавност. Њихова веза је на мети критика, поготово људи на друштвеним мрежама, а они сада желе да испричају све детаље ове љубави.
Мина Костић и Мане Ћурувија, познатији као Каспер огласили су се јавно и открили да планирају да напишу књигу у којој ће испричати све оно што су заједно проживјели.
Хроника
Ужас у Сребреници: Дјечак (14) направио списак другара из разреда које жели да убије
– Драги наши, будући на све оно што смо нас двоје прошли заједно, од осуда и увреда до лажи и клевета, дугујемо вам књигу која ће се звати “Ми”. Ово је прича о нама, али и прича у којој ће се пронаћи сви они који вјерују у праве љубави и праве животне вриједности. Љубав је највећа сила и моћ која увијек на крају побеђује све лажи, увреде и неправде – написали су они у обраћању на Инстаграму.
Каспер је тренутно у Америци, а открио је да је постао Минин менаџер, те је навео шта за њега то значи.
– Бити менаџер својој вољеној жени не значи да је водиш умјесто ње, већ да вјерујеш у њу без калкулација, да је подигнеш кад падне, да заштитиш њен мир. Да будеш њен савезник, а не њен судија. Права снага мушкарца не мјери се контролом, него способношћу да воли без страха и да подржава своју жену без ега – навео је Каспер на Инстаграму, уз наслове да је Мина профитирала због везе са њим.
Наука и технологија
Научници упозоравају на озбиљне посљедице: Спремите се, тек долази...
– Свакој жени је потребан мушкарац који ће јој бити прва и права подршка, подршка за цијели живот – додао је он у објави, коју је она одмах преузела на свој профил на поменутој мрежи.
Сцена
3 ч1
Сцена
4 ч0
Сцена
5 ч0
Сцена
6 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму