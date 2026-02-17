Пензиона штедња није приоритет за Генерацију З

17.02.2026
13:12
Одрасли припадници Генерације З (они у старости између 18 и 28 година) налазе се на кључној прекретници за рано пензионисање, према новом истраживању "Стандард Лифеа", с амбициозним пензионим тежњама вођеним дигиталним приступом с већим ризиком и превеликим ослањањем на минималне доприносе за аутоматски упис, што би их могло довести у ризик од урушавања њихових пензионих нада преузимањем погрешних путева до штедње за пензију.
Приступ штедњи с већим ризиком: 25 одсто уложило је у дионице и удјеле, а 25 процената уложило је у криптовалуте
Више од трећине (35 одсто) Генерације З радије "живи за данас него да планира за сутра"
Подаци из извјештаја "Стандард Лифеа" о пензионом гласу за 2025. годину открили су да генерација З у просјеку тежи пензионисању са 60 година - раније од било које друге генерације и знатно прије данашње границе за државну пензију - међутим, само један од осам (13 одсто) припадника генерације З каже да је штедња за пензију један од њихових највећих финансијских приоритета. Надаље, 59 одсто вјерује да сама аутоматска уплата у пензију на радном мјесту значи да штеде довољно за пензију.
Одрасли су у свијету који је првенствено дигиталан, а финансијске изгледе генерације З све више обликују друштвени медији, вјештачка интелигенција и алтернативна улагања. Четвртина (25 наспрам 21 одсто укупно) улаже у дионице и удјеле, док је један од четири (25 наспрам 12 процената укупно) уложио у криптовалуте. Готово петина (19 одсто) окреће се вјештачкој интелигенцији за савјете о планирању пензије, а више од једне петине (22 одсто) користи инфлуенсере на друштвеним мрежама - то је знатно више од просјека у свим старосним групама, гдје осам одсто каже да користи вјештачку интелигенцију, а девет процената се консултује са друштвеним мрежама.
Ова склоност ризику такође се значајно разликује од старијих генерација: готово половина (48 одсто) генерације З каже да им је угодно преузимати ризике за веће приносе, у поређењу с 24 процента генерације X и само 14 одсто генерације Бејби Бумера. Иако би ова толеранција на ризик могла бити предност с деценијама штедње које су пред нама, она такође наглашава потребу за поузданим вођством и савјетима који ће помоћи у сналажењу у потенцијално нестабилним и нерегулисаним улагањима.
Једно подручје у којем генерација З има јасну предност је аутоматски упис који такође може донекле објаснити зашто само 13 одсто даје приоритет штедњи за пензију.
Уведен 2012. године, на снази је током цијелог њиховог радног вијека - почевши од 22. године, када почиње испуњавање услова - а само осам одсто каже да су се одлучили за њега.
Међутим, јасно је да то води лажном осјећају сигурности, при чему значајних 59 одсто генерације З вјерује да сама аутоматска уплата значи да штеде довољно за пензију.
У стварности, око четири од десет радно способних људи штеди премало, а за оне који теже угодној пензији, ослањање само на минималне доприносе за аутоматску уплату вјероватно неће бити довољно, преноси "СтандардЛифе".
