Превозници писали свима: Немамо више времена

17.02.2026
13:00
Коментари:0
Из Конзорцијума "Логистика БиХ" су упутили писмо Предсједништву БиХ, Парламентарној скупштини БиХ, Савјету министара и свим политичким партијама у БиХ, у којем су између осталог, навели да нема више времена.
Траже хитну реакцију државних институција
Угрожено право на рад превозника
Предлажу регионални став према ЕУ
Како се наводи у њиховом саопштењу, траже од једних и других, из свих комисија, из власти и опозиције у Парламентарној скупштини БиХ да донесе јасан и недвосмислен закључак у одбрани права домаћих друмских превозника, иницира заједнички регионални став са парламентима држава Западног Балкана, обавеже извршну власт на активну, координисану и хитну дипломатску акцију према Европској комисији.
"Ово мора бити питање државног консензуса. Ово мора бити питање изнад страначких разлика. Ако је слободна трговина принцип на којем почива европски простор, онда мора постојати и право да робу превозе они који су ту инфраструктуру градили, финансирали и одржавали. Потребна нам је јасна порука државе. Потребна нам је ваша одлука. Да ли Босна и Херцеговина стоји иза својих домаћих друмских превозника пред Европском комисијом? Да ли бранимо право на рад сопствених грађана? Да ли бранимо 20.000 радних мјеста? Ово није процедурално питање. Ово је питање политичке воље и одговорности. Молимо вас да заузмете јасан став – одмах. Јер сваки дан без одлуке значи нови камион заустављен на граници, нову компанију пред гашењем, нову породицу у неизвјесности. Вријеме је да Парламент покаже да је дом суверенитета и заштите грађана", наводи се у њиховом писму.
Даље су навели да моле да ово питање третирају изнад политике - у име економије, патриотизма, домољубља и одговорности.
"Ово није питање једне асоцијације. Ово није питање једног сектора. Ово је питање опстанка домаће привреде и достојанства рада. Ако је данас 25 возача враћено у једној смјени на једном граничном прелазу, сутра ће их бити 250. Прекосутра 1.000. То није претпоставка. То је аритметика реалности. Вријеме је за заједнички проглас региона. Вријеме је за јединствен институционални став. Не тражимо привилегије. Не тражимо изузетке. Тражимо право на рад. Постављамо отворено питање: Имамо ли снаге да одбранимо домаћег друмског превозника као што бранимо жељезнички, поморски, ријечни и ваздушни транспорт? Или је друмски транспорт једини који нема политичку заштиту? Друмски превозник није слабија карика. Он је кичма извоза. Он је крвоток производње. Он је веза између фабрике и тржишта. Ако не будемо имали храбрости да га заштитимо данас – сутра ћемо објашњавати зашто су фабрике стале. Одговор је у вашим рукама", истакли су у писму.
Додали су да имају обавезу да се обрате јасно, одговорно и без задршке.
"Зашто смо се обједињавали? Обједињавање није настало из амбиције, већ из потребе. Настало је из два разлога: право на рад и заштита ланаца снабдијевања и привреде региона Наш понос је у томе што ни у једном тренутку нисмо одустали од циља. Конзорцијум Логистика БиХ није политички пројекат – он је крик професионалне заједнице након 22 године системског нерјешавања проблема који данас пријети опстанку домаћих друмских превозника. Ако се неко не слаже са приступом – удружења су слободна. Ми смо равноправни са свима, али имамо јасан циљ: јединствен институционални наступ и конкретно рјешење", истакли су у писму.
Према њиховим ријечима, први закључак је да предлажу Савјету министара БиХ да се одмах, уз сједницу иницира координација са свим државама Западног Балкана (WB6) и да с дефинише заједнички документ захтјева, пошаље кроз министре саобраћаја свих држава и упути према Европској комисији као јединствен регионални став.
"Говоримо о региону од 17 милиона становника. Говоримо о милијардама инвестиција у инфраструктуру, кредитима, аутопутевима, логистичким центрима. О кредитима који се враћају. О аутопутевима, терминалима, логистичким центрима. Знате то ви у Владама.Знају то и у Европској унији. Већина те опреме, возила, технологије и система купљена је управо у Европској унији. Камиони су европске производње. Приколице су европске производње. Софтвери, тахографи, стандарди – све европско. Ако смо инвестирали по европским правилима, ако смо куповали европску опрему,ако смо прихватили европске стандарде –да ли је сада "награда" забрана да ту исту инфраструктуру користимо?Да ли је право на рад постало изузетак? Ми подржавамо ЕЕС. Подржавамо дигитализацију. Подржавамо контролу граница. Али ако је систем технички могуће прилагодити – онда је рјешење једноставно: Означите поље "професионални возач". Препознајте специфичност професије. Не дозволите да се иза техничких формулација и процедуралне магле крије суштински проблем. Професионални возач није туриста. Није мигрант. Није краткорочни посјетилац. Он је дио међународног ланца снабдијевања. Ако се ЕЕС може прилагодити за друге категорије,онда се може прилагодити и за професионалне возаче. Све друго није техничка препрека", стоји у писму Конзорцијума "Логистика БиХ".
Навели су да је то политичка одлука.
"И зато тражимо јасноћу – да ли желимо функционалне ланце снабдијевања или административне баријере које гуше привреду? Вријеме је да се одговори без магле. Тражимо само једно, "Право на рад и равноправан третман друмских превозника". Ако се домаћим превозницима забрањује рад, а страни оператери преузимају тржиште – то није европска равнотежа, то је гашење домаћих капацитета. Надамо се да нико озбиљан не прижељкује ситуацију у којој ће се интервенцијама и накнадним "заштитама" покушавати надокнађивати штета нанесена ланцима снабдијевања. Јер штета која настане системским искључивањем домаћих превозника не санира се административним одлукама – она оставља трајне посљедице. Постављамо питање: Хоће ли сви нијемо посматрати док се угрожава егзистенција хиљада породица?
Балкан има историју коју не треба призивати, али има и снагу заједништва коју треба активирати. Зато још једном позивамо на разумно, институционално и одлучно рјешење – јер када се једном покрене домино-ефекат гашења капацитета, више нико неће имати контролу над посљедицама. Ово је тренутак да се реагује прије него што штета постане неповратна", пише у писму.
Истакли су да је други закључак дипломатска координација министара спољних послова.
"Тражимо од Министарства спољних послова БиХ да одмах покрене хитну дипломатску иницијативу према институцијама Европске уније, координира заједнички став са министрима спољних послова свих држава Западног Балкана, организује усаглашен и јединствен наступ према предсједницима и комесарима Европске комисије. Ово више није секторско питање. Ово није административна недоумица. Ово је питање економског опстанка. Рокови нису "у наредним мјесецима". Рокови су одмах. Сваки дан без рјешења значи, нове забране уласка професионалним возачима, додатне финансијске губитке, смањење капацитета, гашење радних мјеста. Сваки дан кашњења има директну цијену. Знамо да је дипломатија процес. Али када је егзистенција угрожена, процес мора бити убрзан. Вјерујемо да стојите уз сваког грађанина Босне и Херцеговине. Вјерујемо да стојите уз сваку породицу чија егзистенција зависи од друмског транспорта. Сада је тренутак да то покажете конкретном акцијом", рекли су из Конзорцијума "Логистика БиХ".
Трећи закључак је економска анализа и вриједност ланаца снабдијевања.
"Тражимо од МСТЕО БиХ и свих министара економије региона да обједине податке о вриједности спољнотговинске размјене, квантификују вриједност ланаца снабдијевања, израчунају инфраструктурне и финансијске инвестиције региона и јасно покажу колики су реални губици. Не можемо улагати милијарде, враћати кредите, развијати инфраструктуру – а истовремено дозволити да међународни друмски превоз преузму други.
Поштована предсједавајућа Савјета министара Босне и Херцеговине, молимо Вас да, као што сте у Скопљу показали иницијативу регионалне координације, сада преузмете улогу обједињавања Влада региона у име 17 милиона становника", додаје се у писму, преносе Независне новине.
