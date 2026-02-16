Када ће стране судије отићи из Уставног суда БиХ?

Аутор:Бранка Дакић
16.02.2026
19:11
Коментари:0
Троје страних судија, четворо из Федерације, од којих је једном истекао мандат, а другом истиче у октобру – ово је тренутни састав Уставног суда БиХ. Судија из Републике Српске нема већ двије године.
Народна скупштина их неће именовати док из ове институције не оду стране судије. Крајње је вријеме да њихова мјеста заузму домаће судије, а то је и један од захтјева Европске уније, јасна је порука из Српске.
„Наш став је по овом питању јасан – без страних судија. Не можемо дозволити било коју другу расподјелу судија, јер сада да ми дођемо у ситуацију да Република Српска даје једног, а Федерација пет судија, не смијемо да попустимо у тим стварима", каже Младен Илић, члан Одбора за Уставна питања Народне скупштине Републике Српске.
Да је Уставни суд нефункционалан без судија из Српске, признају и у овој институцији. Ипак, нису још створени услови за њихов одлазак, каже Мирсад Ћеман у интервјуу за АТВ. Мада, тврди да он лично не би имао ништа против тога да стране судије напусте Уставни суд, ако би тако одлучио Парламент БиХ.
„Нису се још стекли услови да они оду, али њихово искуство вјерујте да доприноси кредибилитету овог Суда. Нека Парламент БиХ донесе Закон, а прије тога измјене Устава, нека их искључи и уз лијеп поздрав пошаље кући, ја не бих као грађанин БиХ био тиме незадовољан“, рекао је Мирсад Ћеман, предсједник Уставног суда БиХ.
Поставља се и логично питање у којој су мјери стране судије упознате са правним системом БиХ, нарочито компликованим правно-политичким предметима. Поново се актуелизује питање доношења Закона о уставном суду БиХ, који би уредио и састав те институције.
„Оно што захтјев треба да буде одавде јесте потпуно јасно дефинисање и доношење посебног закона о Уставном суду, одлазак страних судија и онда расподјела девет, седам, пет, није важно колико судијских позиција на начин да сва три народа учествују, односно поштујући одлуке конститутивности народа“, рекао је Љубинко Митровић, доктор правних наука.
Митровић подсјећа и да стране судије бира предсједник Европског суда за људска права, уз консултације за Предсједништвом БиХ, а те консултације су, тврди он, изостале. Треба истаћи и да, поред БиХ, још само Лихтенштајн има стране судије.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму