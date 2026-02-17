Радник пумпе оптужен да је присвојио 351.346 КМ

17.02.2026
12:35
Коментари:0
Кантонални суд Тузла потврдио је оптужницу против Ибрахима Хоџића (31) из Грачанице којег терете да је једну фирму из Грачанице, у чијем је власништву бензинска пумпа, оштетио за око 350.000 КМ.
Кантонално тужилаштво Тузланског кантона терети га да је починио кривично дјело проневјера у служби.
По налогу Тужилаштва истражитељи Сектора криминалистичке полиције су јуче, 16. фебруара, ухапсили Хоџића и предали га у надлежност Тужилаштва.
Поступајући тужилац је у оптужници Кантоналном суду Тузла ставио приједлог да се оптуженом одреди мјера притвора.
Оптужницом се Хоџић терети да је у периоду од јануара 2024. до јануара 2025. године, радећи као продавач на бензинској пумпи у власништву једног предузећа из Грачанице, којем су по основу уговора о раду били повјерени послови пријема, контроле и продаје горива и друге робе, вођења пазара, набавка, књижење и фактурисање робе, с циљем прибављања имовинске користи, присвојио робу која му је била повјерена у раду.
Како се наводи у оптужници, он је у софтверском програму уносио фиктивне документе под називом предатница-излаз, и тако неосновано умањио стање робе у трговачкој евиденцији, сачинио укупно 79 таквих докумената и тако прикрио присвајање робе.
Хроника
Таксиста покосио радника, па потегао нож и побјегао
На тај начин је како се наводи у оптужници, присвојио робу у укупној вриједности од око 350.000 КМ, од чега се 270.000 КМ односило на гориво, а 80.000 КМ на другу трговачку робу, и тако оштетио ово предузеће за наведени износ.
Како наводе из Тужилаштва, оптужница је поткријепљена бројним материјалним доказима, те је обављено криминалистичко-форензичко вјештачење по вјештаку информатичарке и дигиталне форензике, као и економско-финансијско вјештачење.
Полиција је саопштила да су ухапсили И.Х. (31) из Грачанице, којег терете да је као радник, правно лице са подручја Грачанице оштетио за 351.346 КМ, преносе Независне.
Хроника
4 ч0
Хроника
4 ч0
Хроника
4 ч0
Хроника
5 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму