Једна врста деменције узима маха: Млади су посебно угрожени

Заборавили сте број телефона који знате годинама. Ушли сте на телефон да провјерите једну поруку - а изашли 40 минута касније без сјећања шта сте заправо хтјели. Дијете вас не чује док га дозивате јер је "уроњено" у екран.
Можда је вријеме да чујете израз који све чешће кружи међу стручњацима: дигитална деменција.
Иако није званична медицинска дијагноза, овај термин описује реалан феномен - слабљење когнитивних способности усљед прекомјерног ослањања на технологију.
Погађа и дјецу и одрасле.
И најчешће је примјећују други - прије него ми сами.
Термин је 2012. популаризовао њемачки неуронаучник Манфред Шпицер у књизи "Дигитална деменција", у којој је упозорио да прекомјерна употреба технологије може довести до слабљења памћења, концентрације и способности дубоког размишљања.
Већ наредне године, љекари у Јужној Кореји упозоравали су на пораст овог феномена међу младима, који више не памте ни сопствене бројеве телефона јер све делегирају уређајима.
Суштина је једноставна: мозак функционише по принципу "користи га или га изгуби".
Када менталне напоре стално пребацујемо на телефон - одређени дијелови мозга постају пасивни.
Према истраживањима, прекомјерна употреба паметних телефона и игрица може пореметити уравнотежен развој мозга, нарочито код дјеце и адолесцената.
Наводи се да дигитални садржаји претерано стимулишу леву хемисферу (логику и аналитику), док десна, задужена за креативност и концентрацију, може остати мање активна.
То доводи до:
Стална ментална исцрпљеност упркос физичком мировању.
Генерација З проводи просјечно између 9 и 9,5 сати дневно на уређајима.
Ако узмемо у обзир осам сати сна, то значи да више од половине будног времена проводе у дигиталном свијету.
Посебно забрињава појава такозване "дигиталне коме" - стање у којем дијете уопште не реагује док му се обраћате јер је потпуно уроњено у екран.
Одговорите искрено на сљедећа питања. Ако имате три или више потврдних одговора, могуће је да сте у зони дигиталне зависности:
Обратите пажњу на сљедеће знаке:
Брзи тест: док дијете гледа садржај, поставите му једноставно питање. Ако вас не чује или реагује агресивно - то је знак високог нивоа преоптерећености.
Рјешење није у потпуној забрани интернета, већ у паметном коришћењу.
Стручњаци савјетују:
Важно је напоменути и нешто оптимистично.
Студија објављена у часопису "Натуре Хуман Бехавиоур", која је обухватила више од 400.000 особа старијих од 50 година, показала је да редовно и активно коришћење интернета може смањити ризик од деменције за 42 до 58 одсто.
Кључ је у начину коришћења.
Активно учење, комуникација и рјешавање проблема јачају такозвану "когнитивну резерву".
Дигитална деменција можда није званична дијагноза, али симптоми су реални.
Ако примјећујете да се ослањате на телефон више него на сопствени мозак, вријеме је да успорите.
Технологија је алат.
Питање је - ко управља ким?
