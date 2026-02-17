Нагла промјена времена прави хаос у организму: Ова група људи је данас најугроженија

Извор:
Она
17.02.2026
07:32
Коментари:0
Послије наглих временских промјена претходна два дана, када су се температуре кретале неуједначено, а падавине мијењале интензитет, организам улази у уторак 17. фебруара додатним притиском.
Дневна максимална температура око 5 степени, али уз мјешавину кише и снијега, вјетар са ударима до 32 км/х и високу вјероватноћу падавина од чак 89 одсто - јасно је да тијело неће имати лак задатак.
Друштво
Обилне падавине широм БиХ, у овим дијеловима се очекују бујичне поплаве
Уведено је и жуто упозорење за снијег и лед, што додатно говори о неповољним биометеоролошким условима.
А када се вријеме ломи - најприје реагује организам.
Претходна два дана донијела су температурне осцилације, промјене ваздушног притиска и повећану влажност. Такви услови ремете унутрашњу равнотежу организма.
Најчешће тегобе које се могу јавити:
-главобоља
-малаксалост
-пад концентрације
-раздражљивост
-болови у мишићима и зглобовима
Свијет
Почиње кинеска Нова година
-промјена крвног притиска
Хладан и влажан ваздух додатно оптерећује дисајне путеве.
Организам воли стабилност. Када је нема - троши више енергије да се прилагоди.
Најосјетљивији су:
-хронични болесници
-особе са проблемима са срцем и крвним судовима
-реуматичари
-метеоропате
-особе са респираторним тегобама
Свијет
Трамп тражи од Украјине да брзо постигне договор са Русијом
Због комбинације влаге и вјетра, болови у зглобовима и старим повредама могу бити израженији.
Вјетар додатно појачава осјећај хладноће - иако је температура изнад нуле, субјективни осјећај може бити знатно нижи.
Облачност од 100 одсто током дана и низак индекс освјетљености утичу и на расположење.
Мањак свјетлости може довести до:
-пада енергије
-поспаности
-лошијег расположења
-осјећаја тежине
Занимљивости
Хороскоп за 17. фебруар: Шта нам звијезде доносе данас?
Нагли прелаз са падавина на ноћно разведравање уз минималну температуру око 0 степени додатно ствара оптерећење за организам.
Такве промјене често утичу на сан - буђење током ноћи и осјећај ненаспаваности ујутру.
Због мјешавине кише и снијега и могућности стварања поледице, савјетује се додатни опрез.
Нагла промјена времена утиче и на концентрацију.
Смањена пажња и успорене реакције честе су током биометеоролошки неповољних дана.
Да бисте лакше пребродили уторак:
-Обуците се слојевито
-Повећајте унос течности
Друштво
Данас славимо заштитника писаца и свих оних који живе од писане ријечи: Испоштујте ове обичаје
-Избјегавајте нагле физичке напоре
-Шетајте умјерено - чак и кратка шетња помаже циркулацији
Обратите пажњу на редовну терапију ако је користите
Топли напици, лагана исхрана и довољно одмора могу ублажити симптоме.
Током ноћи очекује се разведравање, али температура пада до око 0 степени, уз субјективни осјећај од -4 степена.
То значи повећан ризик од поледице у јутарњим сатима наредног дана.
Организам ће и даље бити у фази прилагођавања.
Уторак 17. фебруар доноси комбинацију влаге, хладноће и вјетра - класичан окидач за метеоропатске реакције.
БиХ
Олово у крви: Хоће ли ФБиХ прогласити ванредно стање у Варешу?
Након наглих промјена времена претходних дана, организму је потребно више одмора и пажње.
Како каже народ - “Зима не уједа, али опомиње.”
Слушајте сигнале свог тијела, успорите темпо и дајте себи простора да се прилагодите.
Градови и општине
4 ч0
Република Српска
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
12 ч0
Најновије
Најчитаније
11
30
11
25
11
18
11
17
11
13
Тренутно на програму