Нагла промјена времена прави хаос у организму: Ова група људи је данас најугроженија

Она

17.02.2026

07:32

Нагла промјена времена прави хаос у организму: Ова група људи је данас најугроженија
Послије наглих временских промјена претходна два дана, када су се температуре кретале неуједначено, а падавине мијењале интензитет, организам улази у уторак 17. фебруара додатним притиском.

Дневна максимална температура око 5 степени, али уз мјешавину кише и снијега, вјетар са ударима до 32 км/х и високу вјероватноћу падавина од чак 89 одсто - јасно је да тијело неће имати лак задатак.

Уведено је и жуто упозорење за снијег и лед, што додатно говори о неповољним биометеоролошким условима.

А када се вријеме ломи - најприје реагује организам.

Како нагле промјене времена утичу на тијело

Претходна два дана донијела су температурне осцилације, промјене ваздушног притиска и повећану влажност. Такви услови ремете унутрашњу равнотежу организма.

Најчешће тегобе које се могу јавити:

-главобоља

-малаксалост

-пад концентрације

-раздражљивост

-болови у мишићима и зглобовима

-промјена крвног притиска

Хладан и влажан ваздух додатно оптерећује дисајне путеве.

Организам воли стабилност. Када је нема - троши више енергије да се прилагоди.

Ко ће највише осјетити утицај 17. фебруара

Најосјетљивији су:

-хронични болесници

-особе са проблемима са срцем и крвним судовима

-реуматичари

-метеоропате

-особе са респираторним тегобама

Због комбинације влаге и вјетра, болови у зглобовима и старим повредама могу бити израженији.

Вјетар додатно појачава осјећај хладноће - иако је температура изнад нуле, субјективни осјећај може бити знатно нижи.

Психофизички ефекат - умор без разлога

Облачност од 100 одсто током дана и низак индекс освјетљености утичу и на расположење.

Мањак свјетлости може довести до:

-пада енергије

-поспаности

-лошијег расположења

-осјећаја тежине

Нагли прелаз са падавина на ноћно разведравање уз минималну температуру око 0 степени додатно ствара оптерећење за организам.

Такве промјене често утичу на сан - буђење током ноћи и осјећај ненаспаваности ујутру.

Посебан опрез у саобраћају

Због мјешавине кише и снијега и могућности стварања поледице, савјетује се додатни опрез.

Нагла промјена времена утиче и на концентрацију.

Смањена пажња и успорене реакције честе су током биометеоролошки неповољних дана.

Савјети љекара за 17. фебруар

Да бисте лакше пребродили уторак:

-Обуците се слојевито

-Повећајте унос течности

-Избјегавајте нагле физичке напоре

-Шетајте умјерено - чак и кратка шетња помаже циркулацији

Обратите пажњу на редовну терапију ако је користите

Топли напици, лагана исхрана и довољно одмора могу ублажити симптоме.

Шта доноси ноћ

Током ноћи очекује се разведравање, али температура пада до око 0 степени, уз субјективни осјећај од -4 степена.

То значи повећан ризик од поледице у јутарњим сатима наредног дана.

Организам ће и даље бити у фази прилагођавања.

Тијело тражи стрпљење

Уторак 17. фебруар доноси комбинацију влаге, хладноће и вјетра - класичан окидач за метеоропатске реакције.

Након наглих промјена времена претходних дана, организму је потребно више одмора и пажње.

Како каже народ - “Зима не уједа, али опомиње.”

Слушајте сигнале свог тијела, успорите темпо и дајте себи простора да се прилагодите.

