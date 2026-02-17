Logo
Мазалица: Влада Српске ће све учинити да подржи мљекаре, криза привремена

17.02.2026

12:12

Срђан Мазалица
Шеф Посланичког клуба СНСД-а Срђан Мазалица рекао је да ће Влада Републике Српске учинити све да подржи мљекаре, те да је криза привремена, изазвана глобалним изазовима.

Мазалица је на конференцији за новинаре, након што посебна сједница Народне скупштине Републике Српске на којој је данас требала да буде разматрана информација о стању у сектору мљекарства и пољопривреде није одржана, јер није добила подршку скупштинске већине током гласања о усвајању дневног реда, додао да СНСД сматра да је постигнут договор Владе и мљекара, те да је сједница предложена прије тог договора.

НСРС

Република Српска

НСРС о Извјештају о раду Правобранилаштва Српске

"Достављена је информација пуна селективних и нетачних података, предлажу се мјере које надилазе домен и самог министарства и Владе Српске", истакао је Мазалица.

Посланик ПДП-а Бојан Кресојевић на конференцији за новинаре, истакао је да цијене производа расту из дана у дан, а да домаћи произвођачи нису у могућности да пласирају своје производе.

Анђелка Кузмић

Друштво

Кузмић: Мљекарством и пољопривредом бавимо се сваки дан

Миланко Михајлица, такође посланик ПДП-а каже да је скупштинска већина одбила расправу.

Славиша Марковић, посланик ПДП-а додаје да сједнице о стању у мљекарству нема, јер је оборен дневни ред.

Срђан Мазалица

Влада Републике Српске

мљекари

