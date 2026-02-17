Logo
Ужас у Сребреници: Дјечак (14) направио списак другара из разреда које жели да убије

Провјерено.инфо

17.02.2026

13:28

Прва основа школа у Сребреници
Дјечак (14) осмог разреда "Прве основне школе" у Сребреници бошњачке националности направио је списак другара из разреда које наводно планира да убије, а читав случај пријављен је полицији, сазнаје портал Провјерено.

Информацију је за портал Провјерено потврдила и директор школе Снежана Јандрић. Како је кратко рекла, случај је пријављен полицији, а данас ће бити одржан и родитељски састанак.

"Више детаља не могу сада да дам, јер је случај осјетљив и у питању су малољетна дјеца. О свему ћемо разговарати са родитељима, а обавјештена је и полиција", рекла је Јандрић.

И из Полицијске управе Зворник кажу да су обавјештени о свему и да поступају у овом предмету, али због узраста дјеце нису могли дати више информација.

tuzilastvo bih

БиХ

Тужилаштво БиХ: Запримљене пријаве због Томпсоновог концерта у Широком Бријегу

Како сазнаје овај портал, четрнаестогодишњи дјечак је прво на списак ставио двије дјевојчице, а дан касније и четири дјечака из свог разреда, а сви су српске националности.

Предсједник Организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Сребренице Бранимир Којић за портал Провјерено каже да је ово још једна од непријатних ситуација која се не смије заташкати, како су раније били случајеви.

"Ово је осјетљива средина и овакве ствари се не смију гурати под тепих и заташкавати. Важно је да школа одреагује, да се обавијесте родитељи и да је полиција у све укључена", каже Којић.

