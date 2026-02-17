Ранио пријатеља из пиштоља за убијање стоке: Све хтјели да сакрију од полиције

Извор:
Курир
17.02.2026
11:56
Коментари:0
Полиција из Смедеревске Паланке ухапсила је једну особу јер је нехотице из пиштоља за убијање стоке ранио Б.О. из села Шетоња.
Како медији тврде, Б.О. је колекционар вриједних предмета, а мушкарац који га је ранио је дошао да види шта све Б.О. има у својој колекцији коју држи у подруму куће.
Сцена
Познато здравствено стање пјевачице Снежане Ђуришић
Узео је пиштољ за убијање стоке, не знајући да је у цијеви метак. Пиштољ је опалио и том приликом Б.О. ранио у шаку и ногу.
Како се све догодило случајно, одлучили су да не пријаве полицији случај, али су Б.О. одвезли у болницу гдје је полиција мушкарца који га је упуцао ухапсила по службеној дужности.
Случај води Основно јавно тужилаштво у Великој Плани.
Република Српска
4 ч0
Занимљивости
4 ч0
Хроника
4 ч0
Република Српска
4 ч9
Најновије
Најчитаније
16
36
16
36
16
28
16
27
16
26
Тренутно на програму