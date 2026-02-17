Logo
Ранио пријатеља из пиштоља за убијање стоке: Све хтјели да сакрију од полиције

Курир

17.02.2026

11:56

Фото: Танјуг

Полиција из Смедеревске Паланке ухапсила је једну особу јер је нехотице из пиштоља за убијање стоке ранио Б.О. из села Шетоња.

Како медији тврде, Б.О. је колекционар вриједних предмета, а мушкарац који га је ранио је дошао да види шта све Б.О. има у својој колекцији коју држи у подруму куће.

Снежана Ђуришић

Сцена

Познато здравствено стање пјевачице Снежане Ђуришић

Узео је пиштољ за убијање стоке, не знајући да је у цијеви метак. Пиштољ је опалио и том приликом Б.О. ранио у шаку и ногу.

Како се све догодило случајно, одлучили су да не пријаве полицији случај, али су Б.О. одвезли у болницу гдје је полиција мушкарца који га је упуцао ухапсила по службеној дужности.

Случај води Основно јавно тужилаштво у Великој Плани.

