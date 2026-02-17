Logo
Тужилаштво БиХ: Запримљене пријаве због Томпсоновог концерта у Широком Бријегу

РТРС

17.02.2026

13:20

Тужилаштво БиХ: Запримљене пријаве због Томпсоновог концерта у Широком Бријегу

Тужитељство БиХ потврдило је за РТРС да је запримило пријаве за недавно одржан концерт Марка Перковића Томпсона у Широком Бријегу, те да је у оквиру једне пријаве достављен и видео-снимак са догађаја.

"Предмет је прослијеђен у рад поступајућем тужиоцу, те ће након што буде донесена одлука тужиоца, јавност моћи бити информисана", наведено је из Тужилаштва.

БиХ

БиХ неће бити очишћена од мина до марта 2027. године

Контроверзни хрватски пјевач Марко Перковић Томпсон одржао je синоћ концерт у дворани Пецара у Широком Бријегу, а наступ је, као и ранијих година, обиловао спорним симболима у публици и алузијама на ратне деведесете. Није изостао ни усташки поздрав "За дом спремни".

Тужилаштво БиХ

Marko Perković Tompson

