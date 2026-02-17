Гдје се сутра очекује снијег?

Извор:
АТВ
17.02.2026
13:49
У Републици Српској и Федерацији БиХ /ФБиХ/ сутра ће преовладавати сунчано вријеме уз слабу до умјерену облачност, а у вишим предјелима понегдје се очекује слаб снијег.
Очекује се хладно јутро уз мраз и претежно ведро вријеме, око ријека и по котлинама магловито, подаци су Републичког хидрометеоролошког завода.
Током дана очекују се сунчани периоди уз пролазно наоблачење од запада које ће се до вечери проширити на све крајеве и условити пролазну слабу кишу понегдје, а у вишим предјелима слаб снијег.
Увече у Крајини и по планинама на истоку биће вјетровито, уз јаке ударе југа.
Минимална температура ваздуха биће од минус пет до нула, на југу до три, а максимална од пет до 10 на сјеверу, на југу до 12, у вишим предјелима од нула степени Целзијусових.
Дуваће слаб вјетар, на југу умјерен и промјенљив, док ће у поподневним часовима јачати са јужних смјерова и дувати умјерено, повремено јако, а на сјеверу остаје слаб.
Данас је у Републици Српској и ФБиХ преовладавало претежно облачно вријеме са кишом и снијегом, док је у Херцеговини је забиљежена киша, подаци су Федералног хирометеоролошког завода.
Температуре ваздуха у 13.00 часова: Чемерно минус три, Гацко и Соколац минус један, Сребреница нула, Зворник, Сарајево, Тузла, Мраковица, Рудо и Фоча два, Мркоњић Град, Рибник, Шипово три, Бијељина, Добој, Зеница, Билећа и Вишеград четири, Бањалука пет, Приједор, Требиње и Бихаћ шест, Дрвар седам и Мостар 10 степени.
