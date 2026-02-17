Убиство Ћулума договорено преко апликације ”Sky”, да ли ће суд прихватити доказе?

Аутор:Огњен Матавуљ
17.02.2026
13:32
Готово шест година након убиства Славише Ћулума републички тужилац Сњежана Петковић открила је у Окружном суду у Бањалуци да тужилаштво располаже са препискама из криптоване ”Sky” апликације у вези с овим злочином и намјерава да их изведе као доказ на поновљеном суђењу против оптуженог Синише Шакића.
Шакића оптужница терети да је 15. маја 2000. године у договору са непознатом особом из засједе убио Ћулума, који је изрешетан хицима из двије аутоматске пушке док се ”голфом 6” кретао макадамским путем у Драгочају.
Петковићева је појаснила да се ради о доказима из друге истраге, која је у току, а која се води против 7-8 особа због сумње да су у саставу криминалног удружења починили кривично дјело тешко убиство на штету Славише Ћулума. Имена особа која су под истрагом није откривала на сугестију предсједника судског вијећа Бранимира Јукића.
”Шакић је користио апликацију ”Sky” и преко ње је остваривао одређену комуникацију са другим особама и предлажемо да се транскрипти тих преписки, који се односе на оптуженог, изведу као доказ. Тиме желимо да ”појачамо” доказе које смо већ извели пред судом ”, рекла је Петковић.
На инсистирање предсједника вијећа она је рекла да су ”Скај” докази прибављени из Францсуке путем међународне правне помоћи. Навела је да тужилаштво замолницу ка Француској упутило 18. маја 2022. и да су им ти докази били доступни прије него што је против Шакића окончан поступак, али их нису користили. Наиме, Шакић је првостепено ослобођен оптужбе за убиство Ћулума, али је ту пресуду укинуо Врховни суд Републике Српске и предмет вратио на ново суђење.
”Те доказе тада нисмо користили, јер је суђење већ било у завршној фази”, истакла је Петковић.
Шакићеви браниоци адвокати Жељко Шурлан и Небојша Пантић рекли су да је то за њих новост и да не могу да се изјасне о доказима које нису ни видјели.
”Синиша Шакић није користио ”Sky" апликацију”, тврди Шурлан.
У даху је наставио да оспорава доказе из ”Sky” апликације, наводећи да је ”опшет познато да су то незаконити докази”.
”На захтјев 17 чланица Европски суд је те доказе одбацио као доказ. Не може се утврдити поузданост тих података, јер Француска никада није открила како су дошли у посјед тог материја”, рекао је Шурлан.
Он каже да се са тим подацима манипулише, јер се тужилаштвима достављају некоплетни подаци кодираних комуникација из којих извлаче оно што им одговара и потпуно се губи контекст самих преписки. Због тога је одбрана затражила да им тужилаштво, бар 10 дана прије наредног рочишта, достави комплетан - декодиран материјал из апликације ”Sky” како би се о њему могли изјаснити.
”Захтјевам да нам доставе и замолницу. Тужилаштво је тај материјал већ имало, па су бирали шта им треба, а онда им је поново достављено”, нагласио је Шурлан.
Адвокат Пантић се надовезао наводећи да је тај материјал добијен од Европола путем полицијске сарадње. Он је приговорио и због тога што је тужилаштво са тим подацима располагало током ранијег поступка, али је судија појаснио да је тужилачки приједлог легитиман и да закон дозвољава да у поновљеном поступку изводе доказе који су им и раније били доступни.
Суђење је потом прекинуто и наставиће се 12. марта. Суд би до тада требало да се изјасни да ли ће преписке из апликације ”Sky” прихватити као доказ. Уколико се то догоди, то ће бити први пут да се такви докази изводе у Окружном суду у Бањалуци. Уједно би то био и први предмет у којем би Републичко јавно тужилаштво изводило те доказе, јер до сада нису подигли ни једну оптужницу у којем су користили податке из криптованих апликација.
Према оптужници Шакић је заједно и у договору са непознатом особом набавио мотоцикл, који је користио за ”извиђање" терена гдје су планирали убиство, као и аутоматско оружје и муницију којим ће извршити злочин.
”Прилагодили су двије локације у Драгочају, у пошумљеном појасу поред локалног пута који су користили за своје скривање и скривање мотоцикла, те за осматрање и извршење кривичног дјела. Затим су 15. маја 2000. године око 11.15 часова у засеоку Кочићи у засједи сачекали Ћулума који је возилом наишао путем”, наводи се у оптужници.
У критично вријеме Ћулум се ”голфом 6” кретао макаданским путем, недалеко од куће у којој је боравио са мајком и очухом, када су нападачи запуцали из ”бункера” уз пут. Према возилу су испаљена најмање 22 хица из два аутоматска оружја, која су Ћулуму нанијела више тешких повреда од којих је на мјесту остао мртав.
Након убиства, убице су мотоциклом побјегле с мјеста злочина. Снимљени су надзорним камерама како бјеже из Драгочаја. Били су обучени у маскирну одјећу, док су преко глава носили мотоциклистичке кациге. Наводно су побјегли према Козари, на подручју општине Градишка. Током истраге мотоцикл није пронађен, као ни оружје којим је Ћулум убијен.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
