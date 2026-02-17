Logo
Убиство Ћулума договорено преко апликације ”Sky”, да ли ће суд прихватити доказе?

Аутор:

Огњен Матавуљ

17.02.2026

13:32

Синиша Шакић суђење
Фото: АТВ

Готово шест година након убиства Славише Ћулума републички тужилац Сњежана Петковић открила је у Окружном суду у Бањалуци да тужилаштво располаже са препискама из криптоване ”Sky” апликације у вези с овим злочином и намјерава да их изведе као доказ на поновљеном суђењу против оптуженог Синише Шакића.

Шакића оптужница терети да је 15. маја 2000. године у договору са непознатом особом из засједе убио Ћулума, који је изрешетан хицима из двије аутоматске пушке док се ”голфом 6” кретао макадамским путем у Драгочају.

Осам особа под истрагом за убиство Ћулума

Петковићева је појаснила да се ради о доказима из друге истраге, која је у току, а која се води против 7-8 особа због сумње да су у саставу криминалног удружења починили кривично дјело тешко убиство на штету Славише Ћулума. Имена особа која су под истрагом није откривала на сугестију предсједника судског вијећа Бранимира Јукића.

sinisa sakic

Хроника

Како је тужилаштву пала оптужница са ”необоривим доказима”

”Шакић је користио апликацију ”Sky” и преко ње је остваривао одређену комуникацију са другим особама и предлажемо да се транскрипти тих преписки, који се односе на оптуженог, изведу као доказ. Тиме желимо да ”појачамо” доказе које смо већ извели пред судом ”, рекла је Петковић.

Сњежана Петковић
Сњежана Петковић

Доказе из ”Sky” апликације тужилаштво има годинама

На инсистирање предсједника вијећа она је рекла да су ”Скај” докази прибављени из Францсуке путем међународне правне помоћи. Навела је да тужилаштво замолницу ка Француској упутило 18. маја 2022. и да су им ти докази били доступни прије него што је против Шакића окончан поступак, али их нису користили. Наиме, Шакић је првостепено ослобођен оптужбе за убиство Ћулума, али је ту пресуду укинуо Врховни суд Републике Српске и предмет вратио на ново суђење.

Slaviša Ćulum ubistvo

Хроника

Убиство које је шокирало Бањалуку: Пресуда пала због сумњивог алибија из Хрватске

”Те доказе тада нисмо користили, јер је суђење већ било у завршној фази”, истакла је Петковић.

Шакић није користио крипту, то су незаконити докази

Шакићеви браниоци адвокати Жељко Шурлан и Небојша Пантић рекли су да је то за њих новост и да не могу да се изјасне о доказима које нису ни видјели.

”Синиша Шакић није користио ”Sky" апликацију”, тврди Шурлан.

Жељко Шурлан
Жељко Шурлан

У даху је наставио да оспорава доказе из ”Sky” апликације, наводећи да је ”опшет познато да су то незаконити докази”.

”На захтјев 17 чланица Европски суд је те доказе одбацио као доказ. Не може се утврдити поузданост тих података, јер Француска никада није открила како су дошли у посјед тог материја”, рекао је Шурлан.

Он каже да се са тим подацима манипулише, јер се тужилаштвима достављају некоплетни подаци кодираних комуникација из којих извлаче оно што им одговара и потпуно се губи контекст самих преписки. Због тога је одбрана затражила да им тужилаштво, бар 10 дана прије наредног рочишта, достави комплетан - декодиран материјал из апликације ”Sky” како би се о њему могли изјаснити.

Манипулација доказима из ”Skу-а”

”Захтјевам да нам доставе и замолницу. Тужилаштво је тај материјал већ имало, па су бирали шта им треба, а онда им је поново достављено”, нагласио је Шурлан.

akcija golub hapsenje

Хроника

Шта се дешава са ”Sky” истрагама у Републици Српској?

Адвокат Пантић се надовезао наводећи да је тај материјал добијен од Европола путем полицијске сарадње. Он је приговорио и због тога што је тужилаштво са тим подацима располагало током ранијег поступка, али је судија појаснио да је тужилачки приједлог легитиман и да закон дозвољава да у поновљеном поступку изводе доказе који су им и раније били доступни.

Синиша Шакић суђење
Синиша Шакић суђење

Суђење је потом прекинуто и наставиће се 12. марта. Суд би до тада требало да се изјасни да ли ће преписке из апликације ”Sky” прихватити као доказ. Уколико се то догоди, то ће бити први пут да се такви докази изводе у Окружном суду у Бањалуци. Уједно би то био и први предмет у којем би Републичко јавно тужилаштво изводило те доказе, јер до сада нису подигли ни једну оптужницу у којем су користили податке из криптованих апликација.

Шта се наводи у оптужници?

Према оптужници Шакић је заједно и у договору са непознатом особом набавио мотоцикл, који је користио за ”извиђање" терена гдје су планирали убиство, као и аутоматско оружје и муницију којим ће извршити злочин.

akcija Kod

Хроника

Подигнута прва оптужница са ”Sky” доказима у Републици Српској

”Прилагодили су двије локације у Драгочају, у пошумљеном појасу поред локалног пута који су користили за своје скривање и скривање мотоцикла, те за осматрање и извршење кривичног дјела. Затим су 15. маја 2000. године око 11.15 часова у засеоку Кочићи у засједи сачекали Ћулума који је возилом наишао путем”, наводи се у оптужници.

У критично вријеме Ћулум се ”голфом 6” кретао макаданским путем, недалеко од куће у којој је боравио са мајком и очухом, када су нападачи запуцали из ”бункера” уз пут. Према возилу су испаљена најмање 22 хица из два аутоматска оружја, која су Ћулуму нанијела више тешких повреда од којих је на мјесту остао мртав.

Након убиства, убице су мотоциклом побјегле с мјеста злочина. Снимљени су надзорним камерама како бјеже из Драгочаја. Били су обучени у маскирну одјећу, док су преко глава носили мотоциклистичке кациге. Наводно су побјегли према Козари, на подручју општине Градишка. Током истраге мотоцикл није пронађен, као ни оружје којим је Ћулум убијен.


