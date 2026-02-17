Синиша Каран положио заклетву у Народној скупштини

Извор:
АТВ
17.02.2026
14:39
Коментари:4
Новоизабрани предсједник Републике Српске Синиша Каран положио је заклетву у Народној скупштини Републике Српске.
Говор Синише Карана:
"Још једном желим да вам се захвалим на овом повјерењу, да данас овдје са великом чашћу и поносом могу стајати пред вама, народним посланицима, нашим народом. Могу да стојим овдје са чашћу и поносом јер сте показали да је српски народ у најтежим тренуцима био онај ко је доносио суверене одлуке и одлучивао о својој судбини.
Управо том одлуком настала је Република Српска и она данас опстаје и опстајаће вјечно. Као предсједник Републике могу свима да се захвалим. Посебно се захваљујем онима који су нам дали повјерење. Посебно се захваљујем вама предсједничке Додик да наставим тамо гдје сте ви стали. Да наставим путем којим је преко 20 година ишао СНСД са вама, ишли коалициони партнери, наш народ, ишла Република Српска.
Захваљујем се и онима који су гласали против, и они су дио укупног легитимитета овог процеса. Наставимо јединствено да се боримо за Републику Српску, чувајмо оно што нам је дала Женева, Њујорк и Дејтонски споразум. Нека наши приоритети буду очување уставне позиције Републике Српске. Она се данас највише брани и највише је нападнута тамо гдје смо сви скупа у заједничким институцијама. Тамо се огрнимо заставом једне партије, а то је Република Српска. Молим вас да тамо у институцијама БиХ наступамо као једно тијело и само ћемо тако у потпуности сачувати нашу Републику Српску.
Институционална стабилност биће мој циљ. То је народ рекао и сада и говори сваки пута.
Наша дужност и обавеза је одбрана уставности Републике Српске. То ћемо урадити на начин да ћемо имати отворен дијалог са свима и унутар Републике Српске и ван ње. О Републици Српској се не може причати за столом, него она мора за столом причати о себи. Хвала нашим представницима који су посљедњих неколико дана дали велики допринос да Република Српска постане фактор и у политичком међународном свијету.
Институције Републике Српске и Устав биће светиња који ће ме водити да очувамо и сачувамо статус Републике Српске."
